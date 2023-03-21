В Москве к Новрузу приготовили сумаляк

В Москве при поддержке городского Департамента национальной политики и межрегиональных связей праздновать Навруз (Новруз) начали с приготовления сумаляка. Это вкусное и полезное праздничное блюдо восстанавливает физические силы и бодрость духа.

"Сума" в древнетюркском словаре трактуется как "запаренная для солода пшеница", а "лакс" - пшеничная мука.

Руководитель таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова:

Мы в канун Навруза собрались для того, чтобы приготовить самое главное блюдо Навруза, которое называется сумаляк. Навруз – это древнейший праздник, ему более 5000 лет. Он пробил толщу времени и дошел до наших дней. В нем есть что-то очень здоровое, позитивное, то, что делает этот праздник любимым праздником миллионов и миллионов людей. Сегодня Навруз празднуют почти все тюркские народы Средней Азии, его празднуют в Индии, в Китае, в зоне Персидского залива, на Африканском континенте, в Европе (например, албанцы). Его отмечают и российские народы – башкиры, татары, дагестанцы. Каждый год мы собираемся на Навруз. Начиная с 2006 года, был затеян Московский общегородской Навруз. Сегодня мы можем сказать, что наш московский Навруз стал уже общероссийским праздником.

Процесс приготовления сумаляка (или суманака) – настоящий ритуал, имеющий не только кулинарную составляющую, но и вокально-танцевальную.

Сумаляк готовится из стеблей пророщенной пшеницы, муки и масла и является прекрасным блюдом, очень вкусным, насыщенным витаминами, и поэтому его готовят в больших казанах для того, чтобы всем хватило, всем, кто хочет. Он символизирует надежду на хороший будущий урожай. Основное блюдо Навруза необыкновенно вкусное.

- говорит Хамракулова.

Когда его начинаешь есть, я вспоминаешь детство. В нем нет сахара, но он сладкий, ароматный. Он должен отстояться после того, как его сварят много часов. Навруз - животворящий такой праздник, потому что женщина не просто так надевает на себя всё новое, красивое. Всё это сопровождается песнопениями, чтением стихов, общением теплым. А когда всё готово, начинается торжественное вскрытие казана. Сумаляк разливают для всех соседей, всех друзей, всех родных. Обязательно угощают всех безо всякой оплаты

- рассказала руководитель таджикского культурного центра.

Говорят, если за сезон попробовать сумаляк из семи котлов - обретешь счастье.