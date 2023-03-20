Спикер парламента Армении сломал руку

Опубликовано: 23:51, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт парламента Армении

Спикер армянского парламента сломал руку на тренировке. По словам самого Алена Симоняна, ему понадобится операция.

Председатель парламента Армении сегодня получил перелом руки. Сначала о травме у Алена Симоняна сообщили СМИ, затем ситуацию прокомментировала его пресс-секретарь. Позже политик сам написал пост в социальной сети, чтобы окончательно прояснить ситуацию.

В прессе широко разошлась фотография, на которой запечатлен Симонян в инвалидной коляске, закутанный в простыню. Рядом с ним видны врачи.

Версия СМИ

Изначально пресса сообщила, что спикер получил травму, когда упал на территории, где расположены правительственные дачи, причем прямо у своего дома.

Комментарий пресс-секретаря

Позже его представитель заявила, что получает очень много вопросов о его состоянии.

В связи с этим Цовинар Хачатрян пояснила, что Симонян поскользнулся и при падении травмировал локоть.

Слова пострадавшего

Наконец полную ясность внес сам председатель парламента - по его словам, чтобы избежать нездорового ажиотажа.

Симонян подчеркнул, что упал на тренировке. Диагноз - перелом руки.

"Понадобится хирургическое вмешательство", - добавил политик.

Напомним, Ален Симонян стал спикером Национального собрания Армении 2 августа 2021 года. В прошлом году он с начала февраля до начала марта исполнял обязанности президента республики после того, как ушел в отставку Армен Саркисян. После того, как парламент выбрал президентом министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна, Симонян вернулся на пост спикера парламента.