Спикер парламента Армении сломал руку

Председатель парламента Армении сегодня получил перелом руки. Сначала о травме у Алена Симоняна сообщили СМИ, затем ситуацию прокомментировала его пресс-секретарь. Позже политик сам написал пост в социальной сети, чтобы окончательно прояснить ситуацию.
В прессе широко разошлась фотография, на которой запечатлен Симонян в инвалидной коляске, закутанный в простыню. Рядом с ним видны врачи.
Версия СМИ
Изначально пресса сообщила, что спикер получил травму, когда упал на территории, где расположены правительственные дачи, причем прямо у своего дома.
Комментарий пресс-секретаря
Позже его представитель заявила, что получает очень много вопросов о его состоянии.
В связи с этим Цовинар Хачатрян пояснила, что Симонян поскользнулся и при падении травмировал локоть.
Слова пострадавшего
Наконец полную ясность внес сам председатель парламента - по его словам, чтобы избежать нездорового ажиотажа.
Симонян подчеркнул, что упал на тренировке. Диагноз - перелом руки.
"Понадобится хирургическое вмешательство", - добавил политик.
Напомним, Ален Симонян стал спикером Национального собрания Армении 2 августа 2021 года. В прошлом году он с начала февраля до начала марта исполнял обязанности президента республики после того, как ушел в отставку Армен Саркисян. После того, как парламент выбрал президентом министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна, Симонян вернулся на пост спикера парламента.