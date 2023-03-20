8 лучших пляжей мира

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если вам не нравятся многолюдные пляжи, усеянные зонтиками от солнца и заведениями общепита, обратите внимание на локации, ради которых придется проехать подальше от популярных туристических мест, но оно того стоит.

Анс Сурс д’Аржан, Сейшельские острова

Одно из самых фотогеничных мест в мире - Анс Сурс д’Аржан на острове Ла-Диг – пляж, на котором снимали рекламу Bounty. Он покрыт чистым белым песком и усыпан большими гранитными валунами. Пляж нельзя назвать совсем пустынным, поэтому ехать туда лучше рано утром, тогда вы доберетесь туда раньше, чем многочисленные туристы с островов Маэ и Праслин. Найти более уединенное место на пляже можно, стоит пройти на юг по мелководью мимо первого набора валунов.

Ле Морн, Маврикий

Отправляйтесь на любой берег Маврикия и найдете защищенный рифами пляж со спокойной чистой водой, идеально подходящей для купания, каякинга и подводного плавания. Ле Морн примечателен пляжем протяженностью более трех километров, который покрыт мягким, как сахар, песком (пляжи на Маврикии часто усеяны разбитыми кораллами), зарослями пальм и похожих на сосны деревьев филао. Защищенные воды лагуны простираются до самого горизонта, а условия для кайтсерфинга, пожалуй, лучшие в мире.

Дам Трау, остров Кон Дао, Вьетнам

Пляж на острове Кондао с голубой водой, нежными волнами и золотым песком расположен на окраине одноименного национального парка. Старые зеленые сосны, бамбуковый лес и участки тропических джунглей покрывают окрестности пляжа. Идеальное время для посещения пляжа Дам Трау - с марта по сентябрь. В это время волны на море не большие.

Залив Сиграсс, остров Лаукала, Фиджи

Покрытый знойными тропическими джунглями и доступный только в рамках пешеходных экскурсий с гидом или сафари на лошадях, частный остров Лаукала очень красив. Там обитают некоторые из самых редких птиц Фиджи, а также множество морских жителей. Залив Сиграсс - самый тихий и красивый на Фиджи.

Мануэль Антонио, Коста-Рика

Этот популярный пляж граничит с Национальным парком Мануэль-Антонио, где трехпалые ленивцы и белолицые обезьяны-капуцины появляются из прибрежных тропических лесов на радость любителям пляжного отдыха. Прогулка от входа в парк займет 30 минут (за это время можно понаблюдать за представителями местной фауны). А оказавшись на месте, вы увидите мягкий белоснежный песок, голубые лагуны и медовые закаты.

Эль Нидо («Скрытый пляж»), Палаван, Филиппины

На Палаване много красивых мест, но «Скрытый пляж», окруженный внушительными известняковыми скалами и белоснежным песком, отделен от бирюзового океана небольшим отверстием, похожим на замочную скважину, через которое посетители должны пройти, чтобы получить доступ к лагуне.

Гранд-Анс, Гренада

В Гренаде нет недостатка в прекрасных пляжах, но тихий, защищенный Гранд-Анс считают не только одним из лучших, но и самым красивым на острове. Более трех километров молочно-белого песка, кокосовые пальмы, миндальные деревья, кристально-синие воды, снующие по пляжу торговцы сувениров – вот что может увидеть приезжающий сюда турист.

Пляж Ора, Серам, Индонезия

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обладая береговой линией протяженностью почти 60 километров (вторая по длине в мире), Индонезия изобилует прекрасными пляжами. Один из лучших - Ора, расположенный на северном побережье малонаселенного острова Серам. Этот район известен как "маленькие Мальдивы" Индонезии, но на острове всё еще сохранились места дикой природы. Серам расположен между несколькими тектоническими плитами, а это означает, что окружающий ландшафт меняется кинематографически: от пышных тропических лесов, усеянных птицами, до гор, похожих на фантастических животных.