Россия будет поставлять мороженое в Узбекистан, Монголию и Таджикистан

Опубликовано: 23:49, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мороженое из Новосибирска в 2023 году попробуют в Узбекистане, Таджикистане и Монголии. В прошлом году "Купинское мороженое" вышло на рынки Кыргызстана и Казахстана.

В этом году предприятие "Купинское мороженое" из Новосибирска планирует начать экспорт еще по трем зарубежным направлениям.

Мороженое хотят поставлять в Узбекистан, Таджикистан, Монголию. В компании рассказали, что решение об экспорте в Монголию уже принято, с двумя другими республиками вопрос пока не проработан до конца. Кроме того, компания работает над выходом на вьетнамский рынок.

В 2022 году "Купинское мороженое" на 40% увеличило объем экспорта, рост связан с поставками в Кыргызстан и Казахстан.

Под торговой маркой "Купино" выпускается 120 видов продукции, фабрика мороженого работает более 20 лет. Поставки продукции идут более чем в 30 регионов России, а также в другие страны - например в Беларусь и Китай.