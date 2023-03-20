"Сады памяти" в КЧР пополнят 16 тысяч саженцев

В Карачаево-Черкесии (КЧР) в нынешнем году продолжится масштабная экологическая акция "Сад памяти", в рамках которой в городах и районах республики будут высажены тысячи молодых деревьев, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего в течение года в КЧР высадят более 16 тысяч саженцев клена, ясеня, дуба и других деревьев, а самая крупная высадка деревьев запланирована в конце апреля в Кубанском лесничестве – в ней примут участие более 200 человек, передает "Интерфакс".
Напомним, в канун Нового года в школах Карачаево-Черкесии прошла природоохранная акция "Елочка, живи", участники которой делали новогодние ели из вторсырья и подручных материалов. Акция была призвана привить школьникам любовь к природе, бережное отношение к лесным богатствам и ответственность за сохранение природного наследия.