"Сады памяти" в КЧР пополнят 16 тысяч саженцев

Опубликовано: 23:10, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Карачаево-Черкесии в нынешнем году продолжат масштабную акцию "Сады памяти": наиболее масштабно она пройдет в Кубанском лесничестве, а всего в регионе будет высажено 16 тысяч саженцев деревьев.

В Карачаево-Черкесии (КЧР) в нынешнем году продолжится масштабная экологическая акция "Сад памяти", в рамках которой в городах и районах республики будут высажены тысячи молодых деревьев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего в течение года в КЧР высадят более 16 тысяч саженцев клена, ясеня, дуба и других деревьев, а самая крупная высадка деревьев запланирована в конце апреля в Кубанском лесничестве – в ней примут участие более 200 человек, передает "Интерфакс".

Напомним, в канун Нового года в школах Карачаево-Черкесии прошла природоохранная акция "Елочка, живи", участники которой делали новогодние ели из вторсырья и подручных материалов. Акция была призвана привить школьникам любовь к природе, бережное отношение к лесным богатствам и ответственность за сохранение природного наследия.