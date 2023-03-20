Футболист сборной России стал игроком Армении

Опубликовано: 22:54, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Игрок российского футбольного клуба "Локомотив" Наир Тикнизян вошел в состав армянской сборной. Теперь он сможет выйти на поле против национальной команды Турции. Матч состоится 25 марта.

Игрок российского футбольного клуба "Локомотив" Наир Тикнизян вошел в состав армянской сборной. Теперь он сможет выйти на поле против национальной команды Турции. Матч состоится 25 марта.

Футболист московского "Локомотива" Наир Тикнизян получил паспорт гражданина Республики Армения, после чего на основании армянского гражданства был заявлен в национальную сборную, сообщает Федерация футбола РА.

Защитник был вызван в команду в начале месяца. Теперь он сможет принять участие в игре отборочного цикла к Евро-2024, которую Армения проведет против сборной Турции.

Встреча команд состоится 25 марта в армянской столице. Согласно решению УЕФА, на нее не приедут болельщики из Турции.

О Тикнизяне

Футболист пополнил ряды "Локомотива" в 2021 году. До этого он защищал цвета столичного ЦСКА. В действующем игровом сезоне футболист провел 28 матчей в составе "железнодорожников". Кроме того, защитник привлекался к играм молодежной сборной России.

Скандал с билетами на матч Армения-Турция

В Армении между тем разгорается скандал из-за билетов на матч с Турцией. По данным СМИ, Федерация футбола изначально распространила их среди тех болельщиков, в поведении которых она была уверена, - таким образом предполагалось избежать эксцессов в ходе игры с турецкими соперниками.

В итоге билеты были официально распроданы за неделю, так что многие любители футбола просто не успели купить их. А потом они "всплыли" на черном рынке, но уже в семь раз дороже. В итоге оказались не проданными 5 тысяч билетов, при том, что вместимость Республиканского стадиона им. Вазгена Саркисяна - всего около 15 тысяч мест.