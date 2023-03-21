В Дагестане заработала фотовыставка к 100-летию Аэрофлота

Опубликовано: 4:05, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выставка, посвященная юбилею авиакомпании «Аэрофлот», начала работать в Махачкале. На экспозиции представлены редкие фотографии и макеты самолетов. Вход бесплатный.

В Махачкале в историческом парке «Россия – моя история» начала работу авторская вставка Магомеда Валиева, посвященная столетию авиакомпании «Аэрофлот».

В состав экспозиции вошло около двух десятков редких фотоснимков и макетов отечественных самолетов.Вставка будет работать до 12 апреля.

«Вход для всех желающих бесплатный. Выставка продлится до 12 апреля»

– сказал он.

Напомним, что Аэрофлот ранее сообщал о том, что в честь своего юбилея сделает пассажирам сюрприз. Планируется, что семь рейсов авиаперевозчика в этом году будут выполнены в стиле «ретро». В духе 80-х годов ХХ века будет выдержана внутренняя отделка самолета и сервис.

Первый «полет сквозь время» стартовал накануне, 20 марта, он соединил Москву и Сочи.