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В Дагестане заработала фотовыставка к 100-летию Аэрофлота

В Дагестане заработала фотовыставка к 100-летию Аэрофлота
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Выставка, посвященная юбилею авиакомпании «Аэрофлот», начала работать в Махачкале. На экспозиции представлены редкие фотографии и макеты самолетов. Вход бесплатный.

В Махачкале в историческом парке «Россия – моя история» начала работу авторская вставка Магомеда Валиева, посвященная столетию авиакомпании «Аэрофлот».

В состав экспозиции вошло около двух десятков редких фотоснимков и макетов отечественных самолетов.Вставка будет работать до 12 апреля.

 «Вход для всех желающих бесплатный. Выставка продлится до 12 апреля» 

– сказал он.

Напомним, что Аэрофлот ранее сообщал о том, что в честь своего юбилея сделает пассажирам сюрприз. Планируется, что семь рейсов авиаперевозчика в этом году будут выполнены в стиле «ретро». В духе 80-х годов ХХ века будет выдержана внутренняя отделка самолета и сервис.

Первый «полет сквозь время» стартовал накануне, 20 марта, он соединил Москву и Сочи.

 

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