Пьяный полицейский в отпуске насмерть сбил пешехода в Дагестане

Полицейский стал подозреваемым по уголовному делу о наезде на пешехода в Дагестане, сообщает республиканское управление СКР.
Мужчина работает в отделе МВД Карабудахкентского района, однако в момент аварии он был не при исполнении.
Дело расследуется по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ.
Что произошло
По информации, известной на сегодняшний день, накануне 32-летний подозреваемый ехал на Lada Samara, будучи пьяным.
Примерно в 18.00 мск он наехал на пешехода, находившегося на дороге. Вопреки ПДД, водитель покинул место аварии.
Потерпевшего, 37-летнего жителя Махачкалы, повезли в больницу, но он скончался от травм по дороге.
Сейчас полицейский задержан, следствие требует отправить его под стражу.
Реакция полиции
В пресс-службе республиканского управления МВД пояснили, что в момент аварии полицейский-водитель был в отпуске.
Тем не менее, назначена проверка. Если выяснится, что мужчина виноват в ДТП, то его отправят в отставку, он будет наказан по закону.
Кроме того, его непосредственное руководство также понесет строгую дисциплинарную ответственность.