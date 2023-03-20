Пьяный полицейский в отпуске насмерть сбил пешехода в Дагестане

Опубликовано: 21:54, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пешеход погиб в результате ДТП в Дагестане - его сбила машина, за рулем которой был пьяный полицейский, ранее ушедший в отпуск. После аварии водитель уехал с места инцидента, пострадавший умер по дороге в больницу.

Полицейский стал подозреваемым по уголовному делу о наезде на пешехода в Дагестане, сообщает республиканское управление СКР.

Мужчина работает в отделе МВД Карабудахкентского района, однако в момент аварии он был не при исполнении.

Дело расследуется по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Что произошло

По информации, известной на сегодняшний день, накануне 32-летний подозреваемый ехал на Lada Samara, будучи пьяным.

Примерно в 18.00 мск он наехал на пешехода, находившегося на дороге. Вопреки ПДД, водитель покинул место аварии.

Потерпевшего, 37-летнего жителя Махачкалы, повезли в больницу, но он скончался от травм по дороге.

Сейчас полицейский задержан, следствие требует отправить его под стражу.

Реакция полиции

В пресс-службе республиканского управления МВД пояснили, что в момент аварии полицейский-водитель был в отпуске.

Тем не менее, назначена проверка. Если выяснится, что мужчина виноват в ДТП, то его отправят в отставку, он будет наказан по закону.

Кроме того, его непосредственное руководство также понесет строгую дисциплинарную ответственность.