Древние памятники Ингушетии будет защищать новая структура

Опубликовано: 22:05, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии началось выполнение долгосрочной программы развития горного района, которым будет заниматься новый комитет государственной охраны объектов культурного наследия. Программа предполагает восстановление древних родовых башенных комплексов и рассчитана на 20 лет.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал постановление об образовании комитет государственной охраны объектов культурного наследия, председателем которого назначен Тимирлан Кодзоев, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Комитет будет проводить в жизнь новую программу, в которую вошла реставрация всех родовых башенных комплексов и коммуникаций, а также строительство в горном районе отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом.

"В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь "Эрзи", древний христианский храм "Тхаба-Ерды" и многое другое", - рассказали в пресс-службе, передает "Интерфакс".

Всего в горах Ингушетии насчитывается около 5 тыс башенных комплексов. Они будут реставрированы на деньги меценатов и тейпов, помогут в этом и бюджетными средствами., а само восстановление займет около 20 лет.

Сейчас первоочередная задача, стоящая перед новым комитетом – обеспечить подготовку местных специалистов, которые могли бы принимать участие в столь сложной и важной работе. Возможно, для этого на базе одного из вузов региона будет создан факультет, на котором будут готовить будущих реставраторов.