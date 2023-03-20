Законопроект об исламском банкинге снова отложен

Профильный комитет Госдумы решил увеличить сроки, в течение которых авторы должны внести поправки в законопроект об исламском банкинге. Письмо об этом передано в Совет нижней палаты.
"Комитет Государственной Думы по финансовому рынку считает необходимым продлить срок направления поправок к указанному законопроекту до 3 мая 2023 года"
— сказано в документе
До продления предполагалось, что поправки будут готовы до 19 января. При этом закон должен был начать действовать уже с февраля.
Закон об исламском банкинге
Авторы законопроекта - группа законодателей во главе с Анатолием Аксаковым. Согласно документу, сначала исламский банкинг должен был быть внедрен в качестве эксперимента в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане, предполагалось, что он будет длиться два года.
Законопроект предусматривал возможность продления эксперимента и расширения списка участников.
Почему принятие закона отложено
Ранее в комитете ГД пояснили, что в тексте законопроекта отсутствует информация о том, согласно каким договорам, предусмотренных действующим законодательством, будет вестись партнерское инвестирование.
Кроме того, в проекте содержится запрет на взимание вознаграждения в форме "ссудного процента" - но такого термина просто нет в российском законодательстве.