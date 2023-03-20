Законопроект об исламском банкинге снова отложен

Опубликовано: 20:48, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поправки в законопроект об исламском банкинге теперь могут быть внесены вплоть до 3 мая, изначально дедлайном было 19 января. Его авторам предстоит привести документ в соответствие с действующим законодательством.

Профильный комитет Госдумы решил увеличить сроки, в течение которых авторы должны внести поправки в законопроект об исламском банкинге. Письмо об этом передано в Совет нижней палаты.

"Комитет Государственной Думы по финансовому рынку считает необходимым продлить срок направления поправок к указанному законопроекту до 3 мая 2023 года"

— сказано в документе

До продления предполагалось, что поправки будут готовы до 19 января. При этом закон должен был начать действовать уже с февраля.

Закон об исламском банкинге

Авторы законопроекта - группа законодателей во главе с Анатолием Аксаковым. Согласно документу, сначала исламский банкинг должен был быть внедрен в качестве эксперимента в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане, предполагалось, что он будет длиться два года.

Законопроект предусматривал возможность продления эксперимента и расширения списка участников.

Почему принятие закона отложено

Ранее в комитете ГД пояснили, что в тексте законопроекта отсутствует информация о том, согласно каким договорам, предусмотренных действующим законодательством, будет вестись партнерское инвестирование.

Кроме того, в проекте содержится запрет на взимание вознаграждения в форме "ссудного процента" - но такого термина просто нет в российском законодательстве.