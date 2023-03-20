Что посмотреть в Баку первым делом

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баку - город контрастов, в котором богатая история соседствует с современными мотивами, а Европа встречается с Азией. Столица Азербайджана, который называют "Страной огней", - идеальное место для тех, кто хочет одновременно увидеть элементы как восточной, так и европейской культуры.

Прогуливаясь по Баку, можно полюбоваться зданиями, построенными столетия назад, и рядом увидеть интересные современные постройки, которые за короткий период стали символами города и местами притяжения многочисленных туристов.

Познакомьтесь с современной архитектурой

Увидеть современный облик города и узнать его поближе вам поможет знакомство со знаковыми архитектурными проектами. Центр Гейдара Алиева, Flame Towers и Crystal Hall - лишь некоторые из обязательных пунктов посещения.

Центр Гейдара Алиева

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проект этого культурного центра был разработан в 2007 году архитектором Захой Хадид. В парке у центра, который стал одним из символов современного Баку, в любое время года проходят выставки местных и зарубежных художников.

Flame Towers

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сейчас "Пламенные башни" воспринимаются как полноправный символ города, но их начали строить лишь в середине 2000-х годов. Эти небоскребы в виде языков пламени полностью покрыты LED-экранами, отображающими движения огня или цвета азербайджанского флага. Вечером эту иллюминацию можно увидеть почти из любой точки города. А с верхних этажей Баку открывается как на ладони.

Crystal Hall

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После победы Азербайджана на конкурсе "Евровидение" в 2011 году для проведения конкурса в 2012 году был построен Кристальный зал. Комплекс, рассчитанный на 25 тысяч зрителей, отличается оригинальной архитектурой и придает облику столицы особый шарм. На внешних стенах зала установлено огромное количество световых панелей, отражающих в темное время десятки тысяч цветовых оттенков.

Любителям современной архитектуры также может быть интересно посмотреть на Socar Tower, Azersu Tower и Baku Tower.

Попробуйте блюда азербайджанской кухни

Азербайджанская кухня - одна из самых древних и вкусных в мире. Известно около двух тысяч блюд. За несколько раз вы не успеете ощутить все разнообразие вкусов, но начать стоит. Национальная кухня не ограничивается набором блюд и способами их приготовления, это также погружение в азербайджанскую культуру посредством кулинарии. В Баку, особенно в Старом городе, туристы обязательно должны отведать шашлык и свежеиспеченный хлеб из тандыра, выпить чай с вареньем и сладостями. Различные виды салатов, долма, разнообразные виды плова, супы и соусы - лишь малая часть того, что стоит попробовать.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сходите в парки и сады города

Баку также известен своими парками, каждый из них имеет свою историю. Сад имени Хагани - один из старейших в Баку, а Центральный ботанический сад известен своей разнообразной флорой, в том числе некоторыми видами растений, находящихся под угрозой исчезновения. Сад Филармонии просто завораживает своей красотой.

Сквер имени Сабира, где установлен памятник азербайджанскому поэту Мирзе Алекперу Сабиру, еще один прекрасный вариант для прогулки. Ну и конечно Центральный парк - отличный пример того, как парки могут быть не только классическими, но и современными.

Нагорный парк можно считать одним из самых красивых мест в Баку. Расположенный в самом центре города парк служит излюбленным местом отдыха местных жителей. Это самая высокая точка города, откуда открывается великолепная панорама на Баку.

Проведите день в старом городе и посетите Девичью башню

Ичери-шехер или старый город - одно из самых живописных мест в Баку, где сохранилось много исторических зданий. В 2000 году он, как и Девичья башня, был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади около башни каждый год проводятся празднования Новруза.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также стоит посетить Дворец Ширваншахов, эта бывшая резиденция правителей Ширвана считается одной из жемчужин местной архитектуры.

Отправьтесь за покупками на площадь Фонтанов

Площадь Фонтанов - одно из самых оживленных мест в городе и первая городская площадь Баку. Это одно из лучших мест, чтобы окунуться в городскую жизнь, сделать покупки, пообщаться с друзьями и попробовать азербайджанскую кухню.

Пройдитесь по Приморскому бульвару

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баку расположен на 28 метров ниже уровня моря. В этом смысле он мировой рекордсмен. Вдоль береговой линии проходит Приморский бульвар, открытый в 1909 году. На бульваре не забудьте посетить "Малую Венецию", построенную в 1960 году систему прогулочных водных каналов; историческое кафе Mirvari, работающее с 1962 года; фонтанный комплекс "Лебеди" и, наконец, Бакинское колесо обозрения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заслуживает внимания масштабный градостроительный проект Baku White City. Ранее известный как Черный город, этот район восточной части Баку был перестроен и открыт как Белый город.

Сходите в музеи Баку

Часто планируя визит в новый для себя город, путешественники намечают поход в местные музеи, чтобы лучше понять историю и культуру страны. В Баку находится единственный в мире Музей миниатюрной книги. А двери Национального музея истории Азербайджана, Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанского национального музея ковра, Музея азербайджанской литературы и Музея современного искусства всегда открыты для тех, кто хочет лучше узнать страну во всех ее проявлениях.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если у вас осталось время, стоит обязательно посмотреть еще несколько мест, расположенных неподалеку от столицы.

Проведите день на пляже

Баку расположен на побережье Каспийского моря. Если вы собрались в Баку в теплое время года, то обязательно посетите бакинские пляжи. В летние месяцы местные жители очень любят проводить время у моря, для этого они отправляются на пляжи, расположенные в 30-40 минутах езды от Баку.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гобустанский заповедник

Гобустанский государственный историко-художественный заповедник расположен в 55 км к югу от Баку. В заповеднике в основном представлены памятники времен мезолита. В 2007 году Гобустан был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь также есть музей. В Гобустане можно также увидеть грязевые вулканы, вызывающие большой интерес у туристов.

Храм огня Атешгях

Государственный историко-архитектурный заповедник Атешгях - храм огня, расположенный в 30 км от Баку, близ села Сураханы Сураханского района. В разное время он почитался зороастрийцами, индуистами и сикхами. Храм был построен в XVII- XVIII веках на месте неугасимого пламени, то есть в местах выхода природного газа. Архитектурный комплекс храма представляет собой шестиугольник, а в центре площади возвышается четырехугольный алтарный храм.