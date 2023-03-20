В Ростове заработало новое молодежное креативное пространство

Опубликовано: 19:38, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Ростове-на-Дону открылась новая точка притяжения молодежи - инновационно-технологическое и креативное пространство "Центр истинных ценностей", которое открыл губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Ростове-на-Дону сегодня открылся "Центр истинных ценностей" (ЦИЦ) - уникальное пространство, сочетающее в себе инновации, науку, технологии, духовность, культуру и креатив.

"Одна из его задач - сшить технологические инновации, научные разработки и творчество. Эти отрасли уже сегодня меняют мир, меняют нашу страну", - поведал Голубев, передает "Интерфакс".

Центр не просто объединит молодежь, но и послужит стимулом для сотрудничества науки и профессионалов. Здесь молодые жители Дона смогут получить и поддержку в своем начинании, и новые знания. Главными направлениями работы ЦИЦ станут информационные технологии, дизайн, архитектура, музыка, театр, кино, мода, изобразительное искусство, фотоискусство, а чтобы реализовать свои таланты, у юношей и девушек, которые пришли сюда, появятся реальные наставники и реальные стартапы, которые помогут им выбрать верную стратегию в выборе профессии и общении друг с другом, - прокомментировал событие научный руководитель Южного федерального университета Владимир Минкин.

Василий Голубев заверил, что Центр будет заниматься анализом молодежных проектов и дальнейшей работе над ними, а предназначен он будет для разных целевых аудиторий – для школьников и их профориентации, для студентов, аспирантов, молодых ученых, а разработчикам поможет технологиями и проектами а также займется поисками инвесторов их проектов.

Особое внимание в работе ЦИЦ будет уделяться распространению отечественной продукции, поскольку проекты будут развивать креативные индустрии, предназначенные для российской промышленности и науки, что позволит не только развивать местную экономику, но и создать новые рабочие места.