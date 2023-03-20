Отдых в Иране: памятка туристу и интересные факты

Поездка в Иран станет впечатляющим путешествием, главное - знать особенности менталитета и местные правила: как одеваться, какой валютой пользоваться, что можно и нельзя в Иране, что попробовать и где отдыхать.

Вскоре Иран отменит визы для россиян, страны в 2023 году реализуют взаимный безвиз, но и сейчас попасть в Иран не сложно - визу ставят по прибытии. В Иране множество достопримечательностей - это и старинные города, и уникальные природные красоты.

Интересное и весьма экзотическое направление лучше выбирать тем, кто готов быть гостем и уважать традиции страны.

Правила для туристов

Страна пока не избалована туризмом, к иностранцам в Иране относятся с почтением и интересом.

Поезда в Иран будет безопасной, если вести себя так, как принято в этой стране, и не посещать массовые митинги. В транспорте и общественных местах нужно следить за личными вещами, с собой рекомендуется носить заверенную копию паспорта.

Иранцы интересуются политическими взглядами иностранцев, от таких бесед лучше уходить и отвечать уклончиво.

Жители Ирана очень приветливы и дружелюбны. Многие охотно разговаривают, даже если не владеют английским, стараются помочь, приглашают в гости. Отметим, что такое поведение - отчасти дань традиции, «таароф» или «таруф», и не следует за чистую монету принимать каждое обещание или приглашение. Более того, на рынке торговец может уверять, что дарит понравившийся товар, но заплатить нужно обязательно, иначе непонятливого туриста могут обвинить в воровстве.

Короткое поднятие головы и цоканье языком означает «нет», в Иране не используют мотание головой для отрицания. Напрямую отказывать не принято.

Запреты

В Иране все женщины, независимо от вероисповедания, должны ходить с покрытой головой. Нельзя в публичных местах целоваться и обниматься. Нельзя распивать спиртное, играть в азартные игры. Курить можно только в специально отведенных местах.

Запрещено фотографировать военные объекты, госучреждения, местных женщин на улице. Запрещено ввозить антиисламскую литературу, сувениры из Израиля.

Разрешен неограниченный ввоз иностранной валюты, декларация не требуется. Разрешен вывоз персидских ковров ручной работы: один большой или два маленьких (общей площадью до 12 кв м).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правила для женщин

К женщинам в Иране особое отношение. Туристки уже выходя из самолет должны быть с покрытой головой. Продолжительный таможенный контроль женщины проходят отдельно, затем можно будет встретить и другую гендерную сепарацию. Как и во многих странах Ближнего Востока и Азии, в общественном транспорте есть отдельные вагоны или отделения для женщин. Также отдельно женщины едят и отдыхают на пляже.

Туристкам в Иране лучше отказаться от яркого макияжа, но в целом он не возбраняется - так же, как и накрашенные ногти.

Дресс-код в Иране

И мужчинам, и женщинам, отправляющимся в Иран, следует помнить о местных традициях и уважать их. В Иране нет места типичному курортному дресс-коду, значит никаких шортов, мини-юбок, маек, декольте, пестрых футболок.

Женщины в Иране должны ходить с покрытой головой и в скромной одежде. Лучше всего выбирать рубашки из натуральных тканей, причем удлиненные, свободные брюки или юбки в пол. Платки-палантины, покрывающие голову, помогут не только соблюсти дресс-код, но и не перегреться не солнце.

Мужчины в Иране не могут ходить в шортах, футболках, гавайских рубашках. Следует также выбирать свободные брюки и рубашки из натуральных тканей нейтральных оттенков. Лучше если рукав будет покрывать локоть, а все пуговицы будут застегнуты.

На пляже

В Иране есть пляжи, есть даже курортные острова, например Киш с лазурной водой или Ормуз с розовым песком. Однако пляжный отдых в Иране сильно отличается от европейского.

Пляжи в Иране раздельные - женщины с детьми и мужчины отдыхают на разных пляжах. Чаще всего местные просто прогуливаются по берегу или заходят в воду по колено или по пояс. Плавают здесь редко, скорее просто плещутся в волнах. Загорать не принято. Пляжный купальный костюм сильно отличается от бикини - это обычно специальная футболка с длинными рукавами и шорты или лосины. Подобные купальные костюмы можно встретить, например, на пляжах ОАЭ. Существуют платные закрытые пляжи для туристов, где можно отдыхать в привычном купальнике или плавках.

Алкоголь в Иране

В Иране действует сухой закон. Любое спиртное под запретом, его нельзя употреблять, ввозить, производить, продавать.

Впрочем, учитывая жаркий климат, обойтись без горячительных напитков в Иране не сложно. Освежиться помогут кисломолочный дуг с мятой, безалкогольное фруктовое пиво или чай с шафраном из самовара.

Деньги и банковские карты

В Иране не принимают международные банковские карты, работают пока только местные карты «Шетаб». Вопрос запуска российских карт «Мир» стоит на повестке.

В настоящее время в поездку с собой следует брать валюту, причем лучше всего - доллары нового образца или евро. Деньги лучше всего менять в гостинице или в банках и официальных обменных пунктах.

Повсюду на местности в ходу только наличные. Национальная валюта Ирана – риал, но часто цену называют в «туманах», один туман это 10 риалов.

Язык

В туристических районах Ирана можно изъясняться по-английски, с этим не будет проблем. При этом лучше выучить несколько полезных слов и фраз на фарси. Это польстит местным жителям, и прием будет еще более радушный. Полезно знать и цифры – в Иране не пользуются привычными нам арабскими цифрами, символы сильно отличаются.

Еда в Иране

Отдых в Иране может стать гастропутешествием. Персидская кухня интересна и разнообразна, в ходу множество трав и пряностей.

Интересные блюда: дизи или абгушт/абгашт - густая мясная похлебка; кале паче, известный также как хаш; фесенджан - курица в густом орехово-гранатовом соусе; Аш-э Реште или Аш ни - суп со шпинатом, мятом и лапшой; барбари - местные лепешки.

Крайне распространены закусочные-кебабные, в них кебабы подают обычно с поло - вариацией плова, это рис с шафраном и маслом.

Также персидская кухня богата на сладости и десерты, а кофе и чай принято варить со специями.

Интересные факты

Во всем Иране официальный выходной день - пятница. Часто четверг - нерабочий или сокращенный день. Банки, музеи, базары и другие заведения часто работают с 08.00 и до обеда. Туристам в Иране лучше просыпаться пораньше. Общепит работает с перерывом на «сиесту» - обедают иранцы в районе 13.00, время ужина наступает около 21.00.

Новый год в Иране отмечают в марте, на Новруз, в день весеннего равноденствия, 21 марта. Гуляния в стране продолжаются почти две недели.

Посещать мечети нужно босиком, в соответствующей одежде (женщину могут попросить надеть чадру). Обычно в мечетях нельзя фотографировать.

Колоритные базары в Иране богаты изделиями из кожи, шелка, дерева, серебра ручной работы. Все, что можно приобрести в Иране, будет действительно местного производства, зачастую штучного. Торг на восточном базаре обязателен, это часть ритуала.

Нужно быть осторожными с жестами: в Иране оскорбительными жестами являются поднятый вверх большой палец, выставленный средний палец, удар рукой по низу подбородка. Левой рукой не стоит брать или предлагать пищу, она считается «нечистой».