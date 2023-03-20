На ВДНХ открылась выставка станковой скульптуры Азербайджана

Опубликовано: 17:41, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка "Станковая скульптура Азербайджана 1940-1950 годов". На ней представлено десять монументальных работ, считающихся знаковыми для азербайджанского искусства эпохи соцреализма.

Выставка "Станковая скульптура Азербайджана 1940-1950 годов" проводится совместно с Государственным музеем Востока, при поддержке Фонда Гейдара Алиева и при содействии российского Министерства культуры. Станковая скульптура рассчитана на восприятие с близкого расстояния. Это может быть голова, бюст, торс, фигура, группа, но размер такой скульптуры всегда приближен к натуральной величине. Такую скульптуру отличает психологизм, повествовательность и символистический язык.