Тюркские лидеры поддержали Эрдогана в преддверии выборов

Опубликовано: 17:16, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов обсудили на канале "Соловьев LIVE" прошедший на прошлой неделе внеочередной саммит Организации тюркских государств. Эксперты обратили внимание, что саммит был по сути выражением поддержки президенту Реджепу Тайипу Эрдогану со стороны лидеров тюркских государств.

Внеочередной саммит Организации тюркских государств, прошедший на прошлой неделе в Анкаре, стал выражением всесторонней поддержки Турции – как в преодолении последствий землетрясений 6 февраля, так и в избирательной кампании действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сегодня на канале "Соловьев LIVE" в передаче "Формула смысла" поговорили телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов.

Гия Саралидзе в первую очередь обратил внимание, что внеочередной саммит ОТГ получил нестандартные оценки экспертов. "Обычно саммиты тюркских государств принято было называть довольно протокольными и больше парадными, нежели имеющими практическое, геополитическое, экономическое или еще какое-то значение", - напомнил он, попросив Камрана Гасанова раскрыть, чем отличался мартовский саммит в Анкаре от предыдущих.

Камран Гасанов в первую очередь указал на выросший вес ОТГ как международной структуры. "Очень важный момент состоит в том, что в последние годы авторитет этой организации сильно вырос. Раньше она называлась Советом, теперь – Организацией, то есть структура стремится поставить себя вровень с другими интеграционными объединениями, как Евросоюз, NAFTA, возможно даже ЕАЭС", - сказал он.

"Отдельные члены организации проявили себя за последние годы с лучшей стороны. О Турции мы очень много говорили, а если бы Турция не имела определенного веса в мировой политике, мы бы вообще ее не обсуждали, то есть с Турцией понятно. Важен Узбекистан, который и вернулся в эту структуру в 2019 году, и в то же время стал мировой площадкой для переговоров. В прошлом году прошли два саммита в Самарканде, то есть Самарканд уже является столицей мировой политики наравне с Брюсселем, Веной, Москвой, Вашингтоном, Стамбулом и другими городами. Также важен Азербайджан. События 2020 года, его победа в Карабахской войне повысила рейтинги Азербайджана", - перечислил политолог.

"Надо добавить, что Казахстан по мнению американских политологов в этом регионе для них самая интересная страна, потому что самое крупное по территории государство, которое еще и находится в подбрюшье России, то есть это самая уязвимая точка для России. Совокупно эти страны тем более представляют собой значительное объединение на международной арене"

— Камран Гасанов

"Саммит был внеочередной, экстренный, и он выражал солидарность с Турцией в связи с землетрясением. Эти страны показали, что проблемы каждой из них являются проблемами для всех. Обсуждались конкретные подструктуры для преодоления чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательных операций, что предлагал Токаев. В целом, мы видим, что организация не стоит на месте, динамично развивается и даже включает две страны НАТО (Турция и Венгрия), это тоже очень нестандартно", - отметил он.

Затем Гия Саралидзе предложил обратить внимание на то, что саммит прошел именно в Анкаре в преддверии начала официально избирательной кампании в Турции. "Мне кажется, здесь был и момент поддержки Эрдогана как человека, который меньше чем через два месяца будет участвовать в судьбоносных и для него, и для страны выборах. В организации саммита все-таки проглядывается политическая поддержка Эрдогана", - сказал телерадиоведущий.

Камран Гасанов согласился с ним. "Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев особый акцент сделал, что "нашим странам предстоят решающие выборы, и я желаю нашим народам победы". Если читать между строк, то наверняка имелось в виду, что он желает победы себе и Эрдогану. Эрдоган может воспользоваться такими пожеланиями", - подтвердил он.

"Фактически, все лидеры тюркоязычных стран, которые собрались в этой организации, поддерживают крепкие отношения с Эрдоганом. Мы знаем, что у Ильхама Алиева очень хорошие отношения с ним, Мирзиеев очень доволен турецким бизнесом, который вливает огромные деньги в Узбекистан, а Токаев в последнее время очень внимательно относится к контактам с Анкарой", - напомнил политолог.

"Именно в этот решающий момент в Анкаре происходит такой саммит, что повышает рейтинг Эрдогана. Мы знаем, что перед решающими выборами всегда Эрдоган совершает те или иные внешнеполитические действия, уделяет больше внимания на внешнем контуре. Этот саммит, наверно, будет не единственным моментом, сюда же и зерновая сделка и потенциальный отказ от американских F-16 с заявлением, что Турция будет в России покупать истребители. Игра Эрдогана на внешнеполитическом контуре, мне кажется, еще не закончена", - заключил Камран Гасанов.