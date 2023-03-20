Нужна ли Россия Китаю?

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Руководитель Китая Си Цзиньпин приехал в Москву. В чем цель этой поездки, и может ли Китай помочь в решении украинского кризиса?

Первый визит Си

Визит Си Цзиньпина в Москву - первый после после начала СВО и первый после его переизбрания председателем КНР на третий срок. Уже в этих фактах кроется главная идея.

Многие западные лидеры отказываются приезжать в Россию. Некоторые другие лидеры не делают этого, потому что не хотят портить отношения с Западом. А Китаю чужое мнение безразлично. Пекин не будет подстраиваться под США, тем более что те объявили Китай соперником. Пекин занимает доброжелательный нейтралитет к России, не присоединяется к санкциям и даже нарастил товарооборот в два раза ($185 млрд в 2022 году).

Тот же факт, что речь идет о первом визите Си после переизбрания, говорит о том, что главный партнер для него в мире - это Москва. Москва, которую Запад считает изгоем, изолированным от мира. На Россию и Китай выпала историческая миссия, и они вносят большой вклад в прогресс человечества, говорит Си в своей статье, написанной в преддверии визита. Он считает Россию вечным другом и взаимовыгодным партнером.

"Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон"

– Си Цзиньпин

Подход России к Китаю

Россия настроена к Китаю доброжелательно. Владимир Путин тоже написал специальную статью об отношениях двух стран. В ней российский президент говорит о наивысшем уровне отношений Китая и России, о рекордной торговле и о сходстве подходов по более справедливому многопольному устройству.

В вопросах связей с третьими странами Путин высоко ценит взвешенную позицию Китая по Украине и его готовность содействовать урегулированию кризиса. Путин напоминает китайским коллегам, что США нацелены на "двойное сдерживание" России и Китая, с намеком на то, что сейчас лучше держаться вместе.

Западные лидеры крайне обеспокоены тем, что Китай вообще общается Россией. Джон Кирби винит Пекин и Москву в разрушении мирового порядка, Энтони Блинкен требует от КНР прекратить торговать с Россией, а Олаф Шольц просит вписать в китайскую мирную инициативу вывод войск России из Украины.

Россия и Китай вместе

Судя по статьям и заявлениям Путина и Си, поддаваться давлению Запада никто из них не намерен. Китай и Россия будут наращивать торговлю и инвестиции, углублять отношения и выводить их на более высокий уровень. В энергетике Китай постепенно будет замещать Запад как главное направление российского экспорта, проект газопровода "Сила Сибири-2" не за горами. Си Цзиньпин хочет также объединить проекты ЕАЭС и "Новый шелковый путь".

Что касается Украины, то Китаю, конечно, нужен мир. Пекин "прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам", пишет Си Цзиньпин. Россия не против перемирия и переговоров. И здесь интересы Си и Путина сходятся. Проблема лишь в том, что США, Европа и власти в Киеве пока не готовы к компромиссами и урегулированию.

Насколько китайские усилия продуктивны, мы сможем судить только после прямых переговоров Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. Украинский лидер уже давно добивается рандеву с руководителем Поднебесной.