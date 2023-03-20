В городе Чегем и селе Кенделен Кабардино-Балкарии построят спортивные площадки с выходом в интернет. Также в Нальчике будут возведены спорткомплекс и ледовый дворец.
В населенных пунктах Кабардино-Балкарии появятся "умные" спортплощадки с доступом в интернет, сообщает республиканский порта "Вести КБР".
Площадки с современным инвентарем установят в селе Кенделен и городе Чегем. Проведение интернета поможет любителям спорта подобрать и выстроить индивидуальную программу тренировок.
Также новыми спортплощадками обзавелись села Аргудан, Дугулыбгей, Эльбрус, Бабугент. Кроме того, региональное руководство завершит до конца года возведение в Нальчике строительство ледового катка и спортивного комплекса.