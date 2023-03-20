На Верхнем Ларсе застряли более 800 грузовиков

Опубликовано: 13:12, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На КПП "Верхний Ларс" застряли сотни грузовиков. Согласно последним данным, в настоящее время проезда в Грузию с территории России ожидают 850 большегрузов.

В Северной Осетии в ожидании проезда в Грузию застряли более 800 большегрузных автомобилей, сообщает МВД по региону.

По данным на сегодняшнее утром, возле КПП "Верхний Ларс" застряли 850 большегрузов.

Ранее движение по Военно-Грузинской дороге было парализовано в связи с непогодой. С 18 марта его возобновили в штатном режиме.

Напомним, около 10 дней назад на КПП "Верхний Ларс" образовалась многокилометровая пробка. В какой-то момент она составляла около 7 км.