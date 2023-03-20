На Верхнем Ларсе застряли более 800 грузовиков

На КПП "Верхний Ларс" застряли сотни грузовиков. Согласно последним данным, в настоящее время проезда в Грузию с территории России ожидают 850 большегрузов.
В Северной Осетии в ожидании проезда в Грузию застряли более 800 большегрузных автомобилей, сообщает МВД по региону.
По данным на сегодняшнее утром, возле КПП "Верхний Ларс" застряли 850 большегрузов.
Ранее движение по Военно-Грузинской дороге было парализовано в связи с непогодой. С 18 марта его возобновили в штатном режиме.
Напомним, около 10 дней назад на КПП "Верхний Ларс" образовалась многокилометровая пробка. В какой-то момент она составляла около 7 км.