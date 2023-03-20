Глава Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы потребовал от бизнесменов и владельцев торговых сетей снизить цены на социально значимые продукты и товары в честь священного месяца Рамадан.
Он отметил, что необходимо учитывать условия жизни жителей республики. Далее он призвал бизнесменов снизить стоимость товаров первой необходимости на 10%.
Также муфтий напомнил, что воздержаться от мусульманского поста могут больные, находящиеся в дороге, беременные и кормящие женщины. Таганулы уточнил, что им разрешено отложить соблюдение поста.
Кроме того, глава ДУМК рассказал о благотворительных проектах, которые планируется реализовать в священный месяц. Так, муфтият проведет акции "Шарапаты Рамадан", "Рамадан коржыны", "Рамаданан теберик" и многие другие.