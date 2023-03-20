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В Казахстане потребовали от бизнеса снизить цены в Рамадан

В Казахстане потребовали от бизнеса снизить цены в Рамадан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Муфтият Казахстана призвал местных предпринимателей и бизнесменов снизить цены на продукты питания и товары первой необходимости в месяц Рамадан, учитывая условия жизни горожан.

Глава Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы потребовал от бизнесменов и владельцев торговых сетей снизить цены на социально значимые продукты и товары в честь священного месяца Рамадан.

Он отметил, что необходимо учитывать условия жизни жителей республики. Далее он призвал бизнесменов снизить стоимость товаров первой необходимости на 10%.

Также муфтий напомнил, что воздержаться от мусульманского поста могут больные, находящиеся в дороге, беременные и кормящие женщины. Таганулы уточнил, что им разрешено отложить соблюдение поста.

Кроме того, глава ДУМК рассказал о благотворительных проектах, которые планируется реализовать в священный месяц. Так, муфтият проведет акции "Шарапаты Рамадан", "Рамадан коржыны", "Рамаданан теберик" и многие другие.

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