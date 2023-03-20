Отели в Турции проверят на устойчивость к землетрясениям

Опубликовано: 11:56, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкие отели и рестораны могут проверить на сейсмостойкость. Планируется выдавать бизнесу сертификаты устойчивости, эта мера должна помочь успокоить туристов, которые после февральских бедствий опасаются поездок в Турцию.

Отели в Турции смогут получать сертификаты о сейсмостойкости, ожидается, что туристы охотнее будут ехать на отдых в устойчивые к землетрясениям места размещения.

После катастрофических землетрясений, обрушившихся на несколько турецких провинций в феврале, зарубежные собеседники чаще интересуются ситуацией со стихийными бедствиями, а не новыми курортными направлениями, рассказал президент Ассоциации турецких туристических агентств Фируз Баглыкая, пишет газета Hürriyet.

Улучшить репутацию помогли бы сертификаты сейсмостойкости. Выдавать их отелям и предприятиям общепита могло бы министерство культуры и туризма Турции, считает Баглыкая.

Турбизнес в стране ощутил на себе последствия землетрясений, отдыхающих стало меньше. После масштабной катастрофы можно ожидать, что туроператоры потребуют отчеты о сейсмологической устойчивости популярных отелей. "Отели должны быть сертифицированы, чтобы мы могли внушать доверие", – уверен он.

Март в Турции начался скромным турпотоком, крупнейший хаб - Стамбульский аэропорт - в настоящее время опустел. По итогу месяца можно ждать значительного падения потока отдыхающих в Турцию, отметил глава ассоциации. Он уверен: бизнес не откажется от проверок, понимая, что на кону стоит летний сезон 2023 года.

Россияне до февральского бедствия были самыми массовыми туристами в Турции. По сообщения турбизнеса, спада продаж путевок после серии землетрясений, унесших почти 50 тыс жизней в Турции, замечено не было.