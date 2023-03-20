РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Москве к выходным потеплеет до плюс 12

В Москве к выходным потеплеет до плюс 12
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
К концу недели в Москве ожидается 12 градусов тепла, при этом будет облачно и сыро. Устойчивая плюсовая температура в столичном регионе начнется на этой неделе, что является признаком весны.

До 12 градусов тепла прогнозируется в Москве и области в пятницу и субботу, сообщил сегодня научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Антициклон, а вместе с ним и солнце, уйдут из столицы в понедельник. Во вторник небо затянет, но будет теплее, плюс 7-9, в среду в Москве уже плюс 10, в четверг - на градус больше, в пятницу и субботу столичный воздух прогреется до плюс 12.

Синоптик уточнил, что на фоне циклона возможны небольшие осадки, в целом будет пасмурно, но тепло.

На этой неделе наступает астрономическая весна, вместе с этим можно говорить о переходе к весенней погоде в Москве - среднесуточные температуры стабилизируется выше нуля. Однако, похолодания и заморозки в этом сезоне еще возможны, добавил Вильфанд.

Когда в Москве растает снег 

Когда в Москве растает снег 

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
865 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version