"Яндекс" открывает офис в Турции – есть вакансии

Опубликовано: 10:10, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Компания "Яндекс" разместила несколько объявлений о поиске сотрудников в офис в Турции. Будущий хаб в Стамбуле можно будет также использовать как коворкинг.

Новый офис открывает в Турции компания "Яндекс". Он разместится в Стамбуле.

На сайте "Яндекса" в марте в списке офисов компании появилась информация об офисе в Стамбуле, но адреса пока нет. Ранее сообщалось, что открыть офис планировалось с 1 марта, а использоваться хаб будет как офис для сотрудников, развивающих сервисы "Яндекса" на турецком рынке, а также как коворкинг, пишет ТАСС.

В середине марта появилась вакансия в "Яндекс" в Стамбуле, на платформе hh.ru ищут инженера технической поддержки на полный рабочий день. На Linkedin также появились объявления о поиске сотрудников. При этом, как следует из объявления, компания заинтересована в том, чтобы найти специалистов на месте, а не перевозить их в Турцию из других стран.

В Турции в настоящее время проживает немало российских граждан, в 2022 году россияне заняли первую место среди иностранцев, получивших вид на жительство в стране, также популярен туристический ВНЖ, выдаваемый на срок до года. Граждане РФ в прошлом году стали лидерами по покупкам жилья в Турции, а также по открытию новых компаний.