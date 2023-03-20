Названы самые дефицитные иномарки в России

Опубликовано: 9:53, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ассоциация «Российских автодилеров» опубликовала рейтинг наиболее дефицитных иномарок. Список возглавила компания Renault. Также у дилеров остались небольшие запасы Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

Согласно данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» самыми дефицитными в перечне иномарок массового сегмента в РФ стали автомобили марки Renault. Следующие позиции заняли бренды Kia и Hyundai. Все это остатки импортерских автомобилей.

Далее в ассоциации отметили, что также небольшие запасы остались у марок Volkswagen и Skoda.

«Из массовых брендов на рынке России представлены: Hyundai, KIA, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Nissan. Все массовые бренды по-прежнему представлены в линейке SUV, но наблюдается дефицит в сегментах B и B+»

– сказал собеседник РИА Новости.

Согласно утвержденному на минувшей неделе Минпромторгом РФ перечню товаров, разрешенных к параллельному импорту, для ввоза в РФ разрешены 12 зарубежных автобрендов: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino.