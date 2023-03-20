Китай и страны Центральной Азии обсудят «грандиозный план сотрудничества»

Китай и страны Центральной Азии обсудят большой план сотрудничества на первом саммите КНР - Центральная Азия, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в ходе поздравления по случаю праздника весеннего равноденствия Навруз.
В этой связи он пригласил Рахмона посетить Китай с государственным визитом в мае 2022 года
«Ожидаю совместного обсуждения вместе с Вами грандиозного плана по развитию отношений между Китаем и Центральной Азией, а также отношений между Китаем и Таджикистаном», – говорится в поздравлении.
Далее Китайский лидер подчеркнул, что уделяет большое внимание развитию китайско-таджикских отношений.
В этой связи он напомнил, что в сентябре прошлого года на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде главы двух стран «достигли ряда важных договоренностей, что указало четкое направление дальнейшего развития отношений между Китаем и Таджикистаном».