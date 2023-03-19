Северокавказские общественно-экономические коллизии глазами местных СМИ. О чем на минувшей недели писали ведущие региональные издания Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии.

Недавний прямой телеэфир главы Дагестана показал, что жителей республики больше всего волнуют вопросы, связанные с проблемами в системе ЖКХ, обеспечением электричеством и газом.

Газ

"Дагестанская правда" отмечает, что для повышения доступности природного газа, на развитие газификации населенных пунктов в 2022 году из бюджета республики направлено более 700 млн рублей. Можно прибавить к ним средства из федерального бюджета по программе догазификации, деньги муниципалитетов и самих граждан, чтобы оценить весь финансовый потенциал, направленный на улучшение газоснабжения дагестанцев.

На эти деньги уже построено шесть газопроводов общей протяженностью 48 км в селах Ахтынского и Кизлярского районов, такие же работы близятся к завершению еще в 13 муниципалитетах. Чтобы обеспечить подключение новых потребителей, подразделения "Газпрома" реконструирует девять перезагруженных газораспределительных станций.

Для расширения использования газа в качестве моторного топлива правительство Дагестана заключило с "Газпром" заключено соглашение, предусматривающее строительство до 2026 года пяти газовых заправок. Дагестан не испытывает нехватку в газе, но нужно организовать работу по доведению его до потребителей и сбору денег за использованное топливо.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Электричество

Что касается энергоснабжения, то в прошлом году правительство Дагестана вместе с ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" разработало программу по подготовке электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. На эти цели энергокомпания направила более 800 млн рублей. Отремонтированы воздушные линии высокого и низкого напряжения, силовое оборудование на подстанциях, заменены опоры и трансформаторы на более мощные. Главной проблемой в электроснабжении остается высокая степень износа сетей на всей территории республики и связанные с этим перебои с электричеством. Протяженность сетей превышает 38 тыс. км, на них расположено около 8 тыс. подстанций. Из-за масштабности проблемы вопрос прорабатывается с участием федеральных органов. В рамках программы повышения надежности из федерального бюджета планируется направить 5,8 млрд рублей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Альтернативные источники

Другой важной проблемой остается дефицит электроэнергии. На Сулаке действует каскад гидроэлектростанций, на других реках - малые ГЭС, есть тепловые электроцентрали, но собственной электроэнергией республика обеспечена лишь на 60%. Поэтому упор делается на энергию солнца и ветра. В минувшем году в Южно-Сухокумске введена в эксплуатацию первая крупная солнечная электростанция мощностью 15 МВт. Другие генерирующие объекты инвестор планирует построить к концу 2028 года, что позволит увеличить производство электричества в Дагестане на 24%. Однако проблема надежного электроснабжения не решится при таком объеме потерь. Они за прошлый год составили свыше 42% при нормативе 24%. В денежном выражении потери составляют более 8 млрд рублей. Сюда же входит банальное хищение электроэнергии: только за 9 месяцев прошлого года составлено 19 актов в отношении майнинг-ферм на сумму 81,8 млн рублей. Позитивную роль в борьбе с энерговорами и должниками должны сыграть интеллектуальные приборы учета, которые в обязательном порядке начали устанавливать энергокомпании.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В отрасли принята схема и программа развития электросетевого комплекса до 2024 года. В ней, кроме развития возобновляемых источников энергии, нашли отражение такие сферы как развитие магистральных сетей и линий электропередачи, а также вопросы модернизации и оснащения приборами учета. Принятие такого стратегического программного документа положительно скажется на состоянии энергетики Дагестана, которая сегодня нуждается в масштабных преобразованиях, инвестициях и обновлении, считают в правительстве.

В ауле Хабез в Карачаево-Черкесии открыли физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 1916 кв. метров. Комплекс включает в себя тренажерный и универсальный спортивный зал для игровых видов спорта: волейбола, баскетбола и мини-футбола со зрительскими трибунами на 80 посадочных мест. На базе ФОКа планируют проводить республиканские и всероссийские соревнования. Как отметил глава КЧР Рашид Темрезов, спорткомплекс – один из первых на Кавказе, который построен благодаря социальной программе ПАО Газпром "Газпром – детям", в рамках договоренности главы КЧР с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Всего в рамках социальной программы "Газпрома" в регионе уже построено 13 спортивных объектов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всего же в КЧР с 2011 года введено в строй более 130 объектов спортивной инфраструктуры: ФОК, многофункциональные спортивные площадки, бассейны и спортплощадки для выполнения нормативов комплекса ГТО, а также воркаут-площадки, футбольные поля, произведена реконструкция главного стадиона республики "Нарт", началось строительство первого в регионе крытого ледового катка. Единовременная общая пропускная способность спортивных объектов увеличилась с 13 тыс. человек до 28 тыс. человек. Общее число занимающихся физической культурой и спортом по республике с 10% в 2011 году увеличилось до 53,7% и составляет 224 397 человек, сообщили в Минспорта КЧР.

В рамках сезона спелеологических экспедиций в Кабардино-Балкарии активисты молодежного клуба РГО "Альтаир" совершили спуск в одну из самых глубоких пещер Черекского района НСС-53 глубиной (Нальчикская секция спелеологии. Глубина 53 метра). Все участники экспедиции прошли курс начальной подготовки с элементами спелеологической техники SRT на одном из скалодромов Нальчика. По словам руководителя похода Тенгиза Мокаева, вход в пещеру находится на отметке 1390 метров над уровнем моря. Она начинается глубоким колодцем без полок и перемычек до самого дна, в связи с чем требует специальных знаний в организации страховочной навески со станциями и перестежками.

Пещера обнаружена в 1976 году поисковой экспедицией нальчикской секции спелеологии и по сегодняшний день известна узкому кругу специалистов в связи с труднодоступностью. Изучив местность, специалисты пришли к выводу о том, что данный район является уникальным природным полигоном для научной, спортивной и туристической деятельности. Участники рассказали, что при спуске в НСС-53 попадаешь в большой зал, а за ним в водную систему, питающую реку Нальчик. Отсюда можно совершить траверс и по подземному руслу выйти в каньон Хари-Су.

До конца весны аль-таировцы планируют посетить глубокие карстовые пещеры до второй категории сложности, промаркировать маршруты к туристическим пещерам, которые были популярны в советские годы, но практически неизвестны сегодня. Маркировка ждет и тропы к пещерам каньона Хари-Су и Огненной пещере. Также в перспективе участников экспедиции спуск в самую глубокую из существующих в КБР пещер – НСС-75, глубина колодца которой равна 75 метрам, а по дну протекает подземная река, из которой берет начало один из истоков реки Нальчик. В пещере будет проведена проверка состояния стационарных страховочных точек, установленных в ходе спелеологической школы 2017 года.

По мнению специалистов в области отечественной спелеологии, подземный мир урочища Хумалан является уникальной системой природных карстовых пещер. Оно одно из немногих в стране, где на сравнительно небольшой территории расположены различные пещеры, вертикальные колодцы с подземными водоемами. Этот район перспективен для спелеологической и научно-исследовательской деятельности, спелеотуризма, а также в качестве школы для молодых спелеологов. С 2016 года в республике проходят научные и краеведческие экспедиции и спелеосеминары.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шесть лет назад парламент Абхазии принял один из самых спорных законов "О здравоохранении" с поправкой о запрете абортов. Наверное, ни один проект, предлагаемый народными избранниками, так остро не обсуждался в обществе. Но, несмотря на все пререкания и далеко неоптимистичные прогнозы врачей, закон был принят, причем без поправок. Обещанный бэби-бум так и не наступил, пишет колумнист "Спутник-Абхазия". Наоборот, в стране наблюдается спад рождаемости. Если в 2015 году, до принятия закона, общее число родившихся было 1927 человек, то в 2016 эта цифра ниже почти на 200 новорожденных, а в 2017 году рождаемость едва ли достигла полутора тысяч. По данным за девять месяцев 2021 года, в Абхазии родилось всего 1000 детей. Как убеждены многие общественные деятели, для поднятия демографии, прежде чем принимать поправки о запрете абортов в закон "О здравоохранении", парламенту и, в частности, государству, нужно было создавать условия для молодых и многодетных семей, делать медицинские услуги доступными, а то и бесплатными. Согласно соцопросу, который проводила Ассоциация женщин Абхазии, одной из главных проблем для женщин репродуктивного возраста стала дороговизна медицинских услуг. В республике обсуждаются истории, когда женщин не останавливало действие запрета на аборты, что приводило к трагическим последствиям.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Абхазии тема запретов на аборты периодически всплывает в обществе. Представители гражданского общества, и медицинского сообщества, уверены в том, что аборты по медицинским показаниям должны быть разрешены. Осенью 2021 года члены Общественной палаты обратились в парламент для рассмотрения возможности внести в закон "О здравоохранении" поправки, которые разрешали бы прерывать беременность по медицинским показаниям. Однако, как отметила одна из инициаторов Людмила Лолуа, депутаты до сих пор не рассмотрели обращение. Спустя шесть лет, не пора ли признать, что закон этот был одним из неудачных проектов, который принимался парламентом Абхазии, и не пора ли внести в него поправки, которые, возможно, позволят спасти чью-то жизнь, задается вопросом автор статьи.

В этом году исполняется 15 лет признания независимости Южной Осетии Россией, установлению дипломатических отношений между странами и подписанию первого рамочного Договора о союзничестве и интеграции. За этот период подписано около 130 соглашений, отлажен механизм взаимодействия российских федеральных ведомств с югоосетинскими партнерами. Идет работа по унификации югоосетинского законодательства с российским, а также восстановлению разрушенного хозяйства РЮО, реализуются программы социально-экономического развития РЮО, пишет "Спутник-Южной Осетия".

Российско-югоосетинсие связи имеют богатую историю. Одним из основополагающих документов, регламентирующих отношения, стал подписанный в марте 2015 года Договор между РЮО и РФ о союзничестве и интеграции, который определил на долгосрочную перспективу формат отношений между двумя странами. Закрепляемый им статус союзника РФ в совокупности с формированием общего оборонного пространства, взаимодействием правоохранительных ведомств, координацией внешней политики, содействием развитию социально-экономической и других сфер, обеспечивает для Южной Осетии максимально возможные гарантии государственного суверенитета и безопасности, укрепление международных позиций, продвижение признания независимости республики и перспективы устойчивого социально-экономического развития.