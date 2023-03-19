Дагестан открыл туристический сезон рекордным забегом по горам

Накануне Дагестан официально запустил туристический сезон. В этом году открытие сезона отметили особым мероприятием – крупнейшим в России забегом по горам. Максимальная длина маршрута составила 120 км.
Как рассказал руководитель этого забега Dagestan Wild Trail-2023 Антон Жилин, всего по горам Дагестана пробежались 1650 человек, причем 660 из них составили москвичи. Забегу удалось поставить российский рекорд и по числу участников, и по длине – бегуны пересекли пять горных регионов РД, приводит слова Жилина ТАСС.
Забег, стартовавший в субботу 18 марта, завершился всего 2,5 часа назад, поскольку бегуны 120-километровой дистанции по плану добрались до финиша только к 00:30 понедельника 20 марта. Финиш у всех маршрутов располагался в одном и том же месте – селе Шамилькала (Унцукульский район).
Для не столь экстремальных бегунов были созданы маршруты на 15 км, 35 км и 65 км. Вновь наибольшее число участников привлек 35-километровый маршрут – по нему пробежали 700 человек.
Примечательно, что победитель забега на 35 км в этом году тот же, что и в прошлом – дагестанец Магомед Алигаджиев.