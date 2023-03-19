Дагестан открыл туристический сезон рекордным забегом по горам

Опубликовано: 3:01, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рекордный по длине и числу участников горный забег Dagestan Wild Trail-2023 дал накануне старт туристическому сезону в Дагестане. В этом году участникам забега были предложены маршруты на 15 км, 35 км, 65 км и 120 км. Участие в нем приняли 1650 человек, причем 660 из них составили москвичи.

Накануне Дагестан официально запустил туристический сезон. В этом году открытие сезона отметили особым мероприятием – крупнейшим в России забегом по горам. Максимальная длина маршрута составила 120 км.

Как рассказал руководитель этого забега Dagestan Wild Trail-2023 Антон Жилин, всего по горам Дагестана пробежались 1650 человек, причем 660 из них составили москвичи. Забегу удалось поставить российский рекорд и по числу участников, и по длине – бегуны пересекли пять горных регионов РД, приводит слова Жилина ТАСС.

Забег, стартовавший в субботу 18 марта, завершился всего 2,5 часа назад, поскольку бегуны 120-километровой дистанции по плану добрались до финиша только к 00:30 понедельника 20 марта. Финиш у всех маршрутов располагался в одном и том же месте – селе Шамилькала (Унцукульский район).

Для не столь экстремальных бегунов были созданы маршруты на 15 км, 35 км и 65 км. Вновь наибольшее число участников привлек 35-километровый маршрут – по нему пробежали 700 человек.

Примечательно, что победитель забега на 35 км в этом году тот же, что и в прошлом – дагестанец Магомед Алигаджиев.