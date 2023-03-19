Чемпионат России: ЦСКА обыграл "Зенит", "Ахмат" одолел "Крылья Советов"

Опубликовано: 23:45, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Российской Премьер-Лиге 19 марта были сыграны заключительные матчи 20-го тура. В центральной встрече тура ЦСКА обыграл "Зенит", "Ахмат" одержал гостевую победу над "Крыльями Советов", "Ростов" переиграл в Подмосковье "Химки", а "Пари НН" и "Торпедо" разошлись миром.

"Химки" – "Ростов"

Игровой день стартовал матчем в Подмосковье, где местные "Химки" принимали "Ростов" (0:1). Единственный мяч на 18-й минуте забил с пенальти защитник гостей Максим Осипенко. Для "Ростова" этот одиннадцатиметровый стал 13-м в нынешнем сезоне. Таким образом, ростовская команда повторила рекорд чемпионатов России по количеству пенальти, который был установлен "Краснодаром" в сезоне 2021/22.

"Крылья Советов" – "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" встречался на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Несмотря на трехкратное превосходство хозяев по количеству ударов по воротам (18 против 6), распечатать ворота грозненцев им так и не удалось. А вот игроки "Ахмата" оказались точнее. На 46-й минуте полузащитник Артем Тимофеев отправил мяч в сетку ворот хозяев и установил тем самым окончательный результат – 1:0 в пользу "Ахмата".

"Пари НН" – "Торпедо"

Параллельно с игрой в Самаре проходил матч в Нижнем Новгороде, в котором "Пари НН" и "Торпедо" (1:1). На гол нижегородской команды, забитый защитником Кириллом Гоцуком на 34-й минуте, торпедовцы ответили точным ударом нападающего Йорди Рейны на 58-й минуте.

ЦСКА – "Зенит"

Завершала игровой день центральная встреча всего тура между ЦСКА и "Зенитом". Как и все остальные матчи воскресного игрового дня, это противостояние получилось малорезультативным. Несмотря на заметный перевес по владению мячом в пользу "Зенита" (64% на 36%), преимущество по ударам было у ЦСКА. Столичная команда нанесла по воротам соперника 7 ударов в створ, в то время как петербуржцы пробили в створ лишь раз. Количество должно было рано или поздно перейти в качество. Так получилось и на этот раз. Победный гол на 72-й минуте забил нападающий Федор Чалов – 1:0 в пользу ЦСКА.