Соперник Эрдогана пообещал укрепить связи с Россией

Опубликовано: 21:58, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидер Народно-демократической партии Кемаль Кылычдароглу заявил сегодня, что не видит основания для ухудшения отношений Турции с Россией. По его оценке, в обозримой перспективе контакты Москвы и Анкары будут только усиливаться, поскольку они строятся на взаимном уважении и соответствуют интересам обоих государств.

Основной соперник действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на грядущих президентских выборах в Турции, кандидат от Народной-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу заявил сегодня в рамках стартовавшей избирательной кампании, что он не видит каких-то предпосылок для ухудшения отношений Турции с Россией.

Каков подход Кылычдароглу к России?

Кемаль Кылычдароглу подчеркнул, что считает Россию важным соседом Турции и ее партнером в региональных вопросах. Отметив, что у двух стран могут различаться точки зрения на разные темы, он указал, что все-таки два государства совместно обеспечивают стабильность на Ближнем Востоке.

В связи с этим он отверг перспективу разлад Турции с Россией, ведь диалог двух стран строится на взаимоуважительных началах. Напротив, Кемаль Кылычдароглу выразил уверенность в его укреплении в обозримом будущем.

Связи Турции с Россией

В беседе с политологом Айдыном Сезером с портала Medya Gunlugu оппозиционный кандидат обратил внимание на давние традиции конструктивных контактов Турции с Россией: еще в советские годы Анкара получала от Москвы помощь в строительстве промышленности, в том числе в сфере обработки металлов.

Кроме того, он напомнил, что сейчас российские поставки составляют существенную долю в структуре потребления энергоресурсов Турции, россияне традиционно занимают первое место по туристическому потоку на турецкие курорты, а турецкие сельхозтовары пользуются огромным спросом в России.

Будущее отношений России и Турции

Таким образом, заключил Кемаль Кылычдароглу, и Анкара, и Москва заинтересованы в том, чтобы сохранять диалог на самом высоком позитивном уровне. В связи с этим оппозиционный кандидат в президенты сообщил о понимании им значимости долговременного партнерства с Россией и последовательности турецкой политики в отношении РФ.