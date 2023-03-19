AZAL объявил весенние скидки в честь Новруза

Опубликовано: 21:28, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

AZAL будет продавать 20-21 марта билеты на 13 популярных рейсов со скидкой 20%. Акция связана с наступлением главного весеннего праздника Новруз. Со скидкой можно будет вылететь, в частности, в Москву, Стамбул, Лондон и Берлин.

Азербайджанский авиаперевозчик AZAL объявил сегодня о проведении 20-21 марта скидочной акции в честь наступления весеннего праздника Новруз. Билеты со скидкой можно будет купить любым обычным способом.

Купившим в эти дни билеты на несколько наиболее популярных маршрутов будет предоставлена скидка в 20%. Она коснется рейсов (в режиме туда и обратно), вылетающих с 28 марта до 20 апреля.

Уточняется, что скидки распространяются на рейсы по СНГ до Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Астаны и Алматы.

За пределы постсоветского пространства можно будет вылететь со скидкой в Стамбул, Анталью, Дубай, Лондон, Берлин, Милан и Прагу.

Также AZAL поздравил своих клиентов с наступлением праздника весны Новруз, пожелав им ярких и запоминающихся путешествий.