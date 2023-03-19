AZAL объявил весенние скидки в честь Новруза

Азербайджанский авиаперевозчик AZAL объявил сегодня о проведении 20-21 марта скидочной акции в честь наступления весеннего праздника Новруз. Билеты со скидкой можно будет купить любым обычным способом.
Купившим в эти дни билеты на несколько наиболее популярных маршрутов будет предоставлена скидка в 20%. Она коснется рейсов (в режиме туда и обратно), вылетающих с 28 марта до 20 апреля.
Уточняется, что скидки распространяются на рейсы по СНГ до Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Астаны и Алматы.
За пределы постсоветского пространства можно будет вылететь со скидкой в Стамбул, Анталью, Дубай, Лондон, Берлин, Милан и Прагу.
Также AZAL поздравил своих клиентов с наступлением праздника весны Новруз, пожелав им ярких и запоминающихся путешествий.