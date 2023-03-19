Обвал в Грузии перекрыл дорогу из Азербайджана к Черному морю

Опубликовано: 19:27, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На территории Грузии временно перекрыт один из крупнейших транзитных маршрутов E-60: на его участок Тбилиси-Сенаки-Леселидзе сошел каменистый сель, полностью заблокировав дорожное движение. Пострадавших нет, машины временно направляются в объезд поврежденного участка.

Как сообщили сегодня в департаменте автодорог Минрегионразвития Грузии, на трассу E-60, ведущую на территории республики от границы с Азербайджаном до порта Поти на Черном море, сошел обвал, перекрывший дорожное движение.

Сход камней и грунта случился на участке Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, недалеко от деревни Верткичала.

По данным ведомства, при этом никто не пострадал. В настоящее время специалисты Минрегионразвития работают над очисткой трассы от последствий природного катаклизма, а машины временно добираются из Азербайджана к Черному морю в объезд.

Напомним, что E-60 является одним из самых протяженных маршрутов транзитных грузоперевозок в Евразии – в Азии он начинается в Кыргызстане, а в Европе финиширует во французском Бресте.