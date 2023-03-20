7 достопримечательностей Туниса

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Часто рассматриваемый как пляжное направление для отдыха Тунис имеет множество туристических достопримечательностей благодаря своей богатой истории. Многие из них внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В апреле между Россией и Тунисом будет возобновлено прямое авиасообщение. В Тунисе можно посмотреть на руины древних городов Римской империи, образцы исламской культуры, посетить места, известные любителям кино, пройтись по переулкам с выкрашенными в пастельные тона домами, а также сходить на многолюдные базары.

Карфаген

Руины древнего Карфагена находятся на берегу Тунисского залива. Этот город был одним из самых богатых и важных торговых центров Древнего Средиземноморья. Он был разрушен римлянами после Пунических войн, потом его преобразовали в Карфаген, впоследствии ставший главным городом Римской империи. Вопрос об упадке и гибели древнего города до сих пор остается предметом литературных, политических, художественных и философских споров. Именно поэтому в этих местах до сих пор продолжаются раскопки. Руины древнего Карфагена были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Эль-Джемский амфитеатр

Это место часто сравнивают с Колизеем в Риме. Возраст тунисского амфитеатра - 2000 лет. Сейчас уровень современных улиц в Эль-Джеме значительно выше арены театра, однако его стены до сих пор видны издалека. В Эль-Джемском амфитеатре можно не только подняться на ряды для зрителей, но и пройтись по подземным переходам сооружения. Амфитеатр также включен в список Всемирного наследия.

Дугга

Еще одним объектом из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО стали руины древнего города Дугга. Раньше он был большим и процветающим городом, население которого насчитывало больше 25 тысяч человек, а теперь – считается одним из наиболее хорошо сохранившихся археологических памятников Северной Африки. В городе можно посмотреть фонтаны, театры, резервуары для воды, некрополи, многие из которых очень хорошо сохранились, а в некоторых местах на мощеных улицах можно заметить сохранившиеся следы колесниц.

Тунисская Сахара

Сахара – одно из самых загадочных и в то же время самых притягательных мест Туниса. Растительность и животный мир пустыни совсем не богаты. Однако красота пустыни, местных соленых озер, редких оазисов и необычных закатов очень привлекает туристов. Рано утром в пустыне можно покататься на верблюдах или же прокатиться на джипах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Планета Татуин

Необычные пейзажи Туниса был выбраны для съемки эпизодов "Звездных войн" Джорджа Лукаса. Одно из самых известных мест, где проходили съемки саги - город Матмата, славящийся своими подземными берберскими жилищами. В 1990-е поклонник "Звездных войн" восстановил заброшенные съемочные декорации, поэтому теперь путешественники могут посетить легендарное место съемок.

Медина Туниса

Приблизительно 200 лет назад стену тунисской Медины снесли, потому остались только ворота. Медину Туниса отличает округлая форма. Так как кварталы в этих местах были построены в разное время, здесь можно заметить несколько архитектурных стилей - арабский, персидский, а также испанский и турецкий. В этом районе также большое количество традиционных восточных рынков, которые популярны у туристов.

Мечеть аз-Зайтуна (Мечеть Оливкового дерева)

Это самая старая мечеть в тунисской столице. Согласно легенде, на ее месте раньше росло оливковое дерево. Строительство мечети было долгим, потому за это время она претерпела множество изменений. Мечеть занимает 5 тысяч квадратных метров. В 1450 году в здании была основана библиотека. Она находится в левой части двора - единственном месте, доступном представителям других конфессий.