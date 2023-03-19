Баку призвал Армению смириться с реальностью

Опубликовано: 17:58, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде подверг резкой критике заявление МИД Армении по заселению села Талыш и речи президента Ильхама Алиева в этом селе. Гаджизаде обратил внимание, что Армения по-прежнему предъявляет территориальные претензии к Азербайджану и пытается помешать реинтеграции карабахских армян.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выступило сегодня с резкой критикой реакции армянских дипломатов на речь президента АР Ильхама Алиева, озвученную в освобожденном поселке Талыш. Напомним, Алиев призвал Армению к миру с Азербайджаном и подчеркнул потребность в отражении в мирном договоре фактов Карабахской войны, оккупации и послевоенных реалий.

Спикер МИД АР Айхан Гаджизаде подчеркнул, что Армении необходимо найти в себе силы, чтобы признать сложившиеся после капитуляции Еревана в Карабахской войне реалии и смириться с ними. В частности, армянские власти должны прекратить представлять законное возвращение внутренне перемещенных лиц в родные дома, в том числе в село Талыш, как некое "нарушение" договоренностей.

Армения готовит реванш против Азербайджана

Гаджизаде отметил, что подобные выражения со стороны Армении, осуществившей этническую чистку на оккупированных территориях Азербайджана и изгнавшей около миллиона азербайджанцев с их родины, является откровенным лицемерием и доказательством господства в Ереване национализма и нетерпимости к другим народам. Кроме того, это свидетельство сохранения у армянских элит планов на повторную оккупацию азербайджанской земли и заселение на нее армян из внешних регионов ради ее "арменизации".

В МИД АР обратили внимание, что власти Армении настойчиво продолжают называть азербайджанские населенные пункты ложными армянскими топонимами, что также указывает на нежелание Еревана отказываться от политики территориальных претензий к своему соседу. И это в условиях, когда премьер-министр Никол Пашинян дважды подписывался под заявлениями – в Праге и Сочи – о признании Арменией территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Айхан Гаджизаде добавил, что неприятие Ереваном мирных азербайджанских инициатив доказывает его стремление к новой войне с Баку. Для этого власти Армении в том числе переворачивают ситуацию с ног на голову, столь же лицемерно заявляя, что Азербайджан, разработавший принципы мирного договора, "не заинтересован в мирном соглашении". Одновременно они поставили подписание договора в зависимость от делимитации границы и создали другие предлоги, чтоб затянуть эту работу и запутать ее.

Армения мешает диалогу Баку с армянами Карабаха

В МИД АР напомнили, что именно Армения устроила Вторую Карабахскую войну, приняв военную доктрину "новая война – новые территории". Также Ереван при Николе Пашиняне установил своей целью на переговорах с Баку "сохранение итогов войны". Теперь же потерпевшая поражение в войне сторона пытается помешать реинтеграции карабахских армян в азербайджанское государство и общество, заставляет их отказываться от прямого диалога с властями Азербайджана.

В завершение обращения к Еревану Айхан Гаджизаде рекомендовал властям Армении, если они хотят мира, прекратить попытки вмешательства в диалог Баку с армянскими жителями Азербайджана.