Грузия отказала в гражданстве 2600 россиянам

Опубликовано: 17:28, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министерство юстиции Грузии сообщило, что в прошлом году гражданами республики попытались стать 7860 россиян, однако получили грузинский паспорт менее 3,3 тыс человек. Из них всего 1625 стали гражданами Грузии "в качестве исключения", а все остальные получили паспорт по стандартным процедурам грузинского законодательства.

Министерство юстиции Грузии, отвечая на запрос депутатов (в пресс-релизе не уточняется, идет ли речь о правящей "Грузинской мечте" или о ком-то из антироссийски настроенных оппозиционеров), опубликовало статистику по получению грузинского гражданства россиянами в прошлом году.

Как оказалось, в течение 2022 года за получением гражданства Грузии в Минюст республики обратились всего 7860 россиян.

Сколько россиян не пустили в гражданство Грузии

Из них 2638 гражданам России было отказано в грузинском паспорте. В ведомстве не уточнили, какие причины отказа были наиболее частыми.

Еще 1925 заявления российский граждан еще только рассматривается, неизвестно, будут ли они удовлетворены.

Сколько россиян пустили в гражданство Грузии

И только 3297 россиян одобрены к переходу в гражданство Грузии. То есть успеха в приобретении грузинского паспорта смогли добиться только 42% российских эмигрантов.

В Минюсте добавили, что из этих почти 3,3 тыс человек более половины – 1666 – обрели грузинский паспорт по необходимости восстановления утраченного гражданства. Четверо получили паспорт как бывшие граждане республики, двое в упрощенном порядке. Наконец, 1625 россиян стали гражданами Грузии "в качестве исключения".

В еще не завершившемся первом квартале 2023 года 421 граждан России получил грузинский паспорт, причем 324 – в результате все того же "исключения".