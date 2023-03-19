Эрдоган анонсировал запуск АЭС "Аккую"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня с речью в провинции Балыкесир, объявил гражданам республики, что АЭС "Аккую", строящаяся сейчас в провинции Мерсин российской госкорпорацией "Росатом" по схеме build-own-operate, будет запущена в эксплуатацию уже в этом году.
Запуск АЭС будет осуществлен, несмотря на разрушительные землетрясения 6 февраля, произошедшие в соседствующих с Мерсином турецких провинциях, поскольку в ее конструкцию была изначально заложена повышенная сейсмоустойчивость.
Первый блок почти готов
Эрдоган уточнил, что в ближайшие месяцы на "Аккую" заработает и начнет преобразовывать ядерные реакции в электричество только первый энергоблок станции.
Турецкий лидер также подчеркнул, что по завершении всех строительных и наладочных работ "Аккую" станет одним из ключевых источников постоянного снабжения Турции энергией и, как следствие, фундаментом ее энергобезопасности.
Выборы в Турции
Напомним, что накануне в Турции стартовала избирательная кампания для президентских и парламентских выборов 14 мая. Речь Эрдогана может быть рассмотрена как часть работы с электоратом.