Эрдоган анонсировал запуск АЭС "Аккую"

Опубликовано: 16:55, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал турецким гражданам скорый ввод в эксплуатацию одного из энергоблоков АЭС "Аккую", которая строится в настоящее время в провинции Мерсин российской госкорпорацией "Росатом". Эрдоган подчеркнул, что электростанции станет одним из ключевых источников энергии для Турции и фундаментом ее энергобезопасности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня с речью в провинции Балыкесир, объявил гражданам республики, что АЭС "Аккую", строящаяся сейчас в провинции Мерсин российской госкорпорацией "Росатом" по схеме build-own-operate, будет запущена в эксплуатацию уже в этом году.

Запуск АЭС будет осуществлен, несмотря на разрушительные землетрясения 6 февраля, произошедшие в соседствующих с Мерсином турецких провинциях, поскольку в ее конструкцию была изначально заложена повышенная сейсмоустойчивость.

Первый блок почти готов

Эрдоган уточнил, что в ближайшие месяцы на "Аккую" заработает и начнет преобразовывать ядерные реакции в электричество только первый энергоблок станции.

Турецкий лидер также подчеркнул, что по завершении всех строительных и наладочных работ "Аккую" станет одним из ключевых источников постоянного снабжения Турции энергией и, как следствие, фундаментом ее энергобезопасности.

Выборы в Турции

Напомним, что накануне в Турции стартовала избирательная кампания для президентских и парламентских выборов 14 мая. Речь Эрдогана может быть рассмотрена как часть работы с электоратом.