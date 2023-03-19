Россия напомнила Армении о ее обязательствах

Опубликовано: 16:30, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД РФ опубликовал развернутое сообщение о завтрашних переговорах министра Сергея Лаврова с его армянским коллегой Араратом Мирзояном. Сообщение в дипломатичной форме высказывает требования Москвы к Еревану, в том числе по его союзническим обязательствам и долгу урегулировать отношения с Баку и стабилизировать Южный Кавказ.

В преддверии встречи в Москве глав МИД России и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна российское внешнеполитическое ведомство опубликовало расширенный пресс-релиз с представлением видения современных отношений двух стран. Арарат Мирзоян прилетит завтра в столицу РФ с рабочим визитом, и послание российских дипломатов подробно раскрывает подход Москвы к переговорам с ним: через министра Еревану будет указано на невозможность отдаления Армении от России и на необходимость выполнить армянские обязательства.

Повестка встречи Лаврова и Мирзояна

В качестве повестки дня переговоров заявлены актуальное состояние связей России и Армении на всех уровнях и перспективы их развития, включая реализацию Заявления президента Владимира Путина и премьер-министра Никола Пашиняна от 19 апреля 2022 года. В Заявлении, напомним, Ереван подтвердил, что для него сотрудничество с Москвой имеет стратегический характер в рамках союзнических отношений.

Также министры "подробно остановятся на региональной повестке", рассматривая ее в соответствии с трехсторонними Заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года.

Лавров предложит Мирзояну поговорить о том, как Армения могла бы усилить свое сотрудничество с Россией не только в двустороннем формате, но и на международных площадках – в ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также в ООН.

Что значит Россия для Армении

В МИД РФ напомнили, что Россия полагает Армению одним из ближайших союзников и "стратегическим партнером на Южном Кавказе", ожидая, что отношения между двумя странами являются доверительными. Россия остается ведущим экономическим партнером РА, занимая более 30% ее товарооборота и 40% инвестиций в армянские проекты. Предприятия из РФ относятся к разряду наиболее значимых налогоплательщиков Армении. С другой стороны, 98% сельхозтоваров Армении и 78% алкоголя продается именно в РФ.

МИД РФ обратил внимание властей Армении, заявляющих в последнее время об "угрозах" со стороны Москвы, о тесных связях и армянской политики, и армянского образования, и армянской культуры с российскими. В ведомстве подчеркнули, что Россия стремится нормализовать отношения Армении с Азербайджаном, считая это "ключевым условием обеспечения мира и стабильности в регионе".

Также российские дипломаты ответили на упреки Еревана в адрес российских миротворцев, временно размещенных в Карабахском экономическом районе Азербайджана, указав на их вклад в возвращение беженцев, очистку земли от мин, установленных армянскими войсками, сопровождение обменов "удерживаемыми лицами" и гуманитарное обеспечение карабахских армян.

Требования России к Армении

МИД РФ также указал на стремление Москвы в первую очередь достичь открытия границ и дорог на Южном Кавказе. В связи с этим Еревану необходимо довести до конца утверждение всех транспортных проектов, включая строительство новых железнодорожных путей и автотрасс для выполнения этой задачи.

Также необходимо продолжить встречи делимитационной двусторонней комиссии и перейти к непосредственно определению рубежей Азербайджана и Армении, что позволит устранить угрозы трансграничных обстрелов и других нежелательных действий. С российской стороны будет оказана любая необходимая помощь. Напомним, правительство Никола Пашинян переворачивает проблему с ног на голову, ставя делимитацию в зависимость от ситуации на границе.

Важнейшим обязательством Армении является разработка мирного договора с Азербайджаном, чему Россия также будет помогать, считая этот документ отвечающим интересам стабильности на Южном Кавказе. Также необходимы гуманитарные контакты Еревана с Баку, включая встречи на уровне депутатов, экспертов и представителей гражданского общества.

Западная угроза в Армении

В завершение этого развернутого обращения к Еревану российские депутаты заключили, что переговоры Лаврова и Мирзояна 20 марта будут частью работы по укреплению союзнического взаимодействия Армении с Россией. В последнем предложении пресс-релиза раскрыто главное послание МИД РФ армянским коллегам:

"Придаем этим переговорам большое значение на фоне беззастенчивых попыток стран Запада рассорить наши государства и расшатать выстраиваемую архитектуру безопасности в регионе"

Таким образом, Лавров будет говорить с Мирзояном в том числе и о попытках Армении уйти от России на Запад, что для российских властей является принципиально недопустимым событием.