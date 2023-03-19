Иран - это не только древнейшие города, мечети, пустыни, восточные базары, но и горы, озера, водопады, каспийское побережье, и даже горнолыжные курорты. Объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Иране 26. Он занимает десятое место среди стран с наибольшим количеством таких объектов, опережая Японию, США, Бразилию, Австралию и Канаду.

Если вы хотели увидеть Иран своими глазами, то 2023 год - наилучшее время, чтобы решиться. Уже скоро в ИРИ можно будет поехать на 15 дней без оформления визы. Такие поездки будут проводиться в составе туристических групп. Пока туроператоры не подготовили конкретных предложений, но перечень туркомпаний уже определен и скоро будут набираться группы. Кроме того, в Иране скоро могут начать принимать карты платежной системы "Мир", что тоже облегчит пребывание туристов в стране. Для въезда пока еще требуется прививка любой вакциной или отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до прилета. В Тегеран можно прилететь из Москвы, планируется открытие прямого авиасообщения с Санкт-Петербургом и Казанью. За две недели в Иране можно увидеть немало культурных и природных достопримечательностей.

Когда ехать

Планировать поездку в страну лучше весной или осенью, так как с июня по август в Иране очень жарко. Но на северо-западе и Каспийском побережье довольно комфортно будет и летом. Центральный Иран лучше всего посещать осенью, а курортные острова Киш и Кешм - зимой.

Что стоит увидеть в Тегеране

Как и любая другая восточная столица Тегеран пестрит базарами, мечетями, парками, музеями, галереями и кафе. Поскольку вы прилетите именно в Тегеран, то первым делом стоит изучить его главные достопримечательности:

Исторический особняк Масудие

Тегеранский базар - один из крупнейших крытых рынков мира

Башня Азади - символ столицы

Телебашня Бордже Милад - самая высокая башня в Иране

Музей хрусталя и керамики

Дворец Голестан - историческая резиденция Каджаров

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Тегеранский музей Современного Искусства

Кафе Naderi - литературное кафе, популярное у иранских деятелей культуры XX века

Тегеранский книжный сад - один из крупнейших книжных магазинов мира

Какие еще города посмотреть

Священный город Мешхед

Второй по величине город страны - Мешхед. Для мусульман-шиитов это один из главных священных городов, поэтому лучше не ехать туда во время мусульманских праздников, поскольку вряд ли вы найдете, где остановиться, так как места в отелях и гостиницах бронируются за несколько месяцев. Но в другое время можно найти вполне выгодные предложения по жилью. Главная достопримечательность - Мавзолей Имама Резы, вход немусульманам туда разрешен за исключением самой гробницы и мечети рядом. Мехшед также известен своей бурной спортивной жизнью.

Город ковров Исфахан

В третьем по величине городе Ирана Исфахане можно найти множество архитектурных чудес: непревзойденные исламские здания, базары, музеи, персидские сады и усаженные деревьями бульвары. Основные достопримечательности - мечеть Имама и мечеть Шейха Лотфоллы. Главный базар города заслуживает особого внимания, тем более, что Исфахан славится своими коврами на весь мир. Также обязательно стоит посмотреть древние каменные мосты.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центр поэзии Шираз

Шираз признан центром поэзии и персидской культуры. Этот некогда один из самых важных городов исламского мира был столицей Ирана в эпоху династии Занд (1751-1794). В городе множество природных, архитектурных, религиозных и культурных достопримечательностей. Кроме того, в его окрестностях находится много исторических мест, а также руины древних городов.

Зороастрийский Йезд

Йезд - один из наиболее древних городов Ирана - продолжает хранить в себе архитектурные памятники и культурные реликвии. Здесь стоит прогуляться по старому городу с глиняными домами, а также посетить музей воды. Поскольку Йезд - это один из культурных центров иранской зороастрийской общины, здесь есть древние памятники этой культуры: храм огня Аташкадех и "башня молчания" Дахма. Также вы увидите здесь ветряные башни (бадгиры).

Тебриз с азербайджанским колоритом

Четвертый по величине город Тебриз, который населяют в основном азербайджанцы, известен своими древними мечетями, школой персидской миниатюры и тебризскими базаром. Благодаря удобному транспортному сообщению до города легко добраться. Тебриз также славится своими коврами и чайными хаммамами.

Кашан – дорога в пустыню

Кашан часто упускают из виду, но в городе можно увидеть очень красивые исторические особняки кашанских семей, мечети, мавзолеи, сад Фин. Рядом располагается археологический комплекс Сиалк, который считается древнейшим в центральном Иране. Еще отсюда можно съездить в пустыню Маранджаб.

Ахваз – город древних мостов

Расположенный на берегах реки Карун юго-западный Ахваз знаменит своими древними мостами. В Ахваз можно ехать и зимой, климат там довольно мягкий. Недалеко расположен город Шуш с развалинами древнего города Сузы, город Дур-Унташ с зиккуратом построенным около 1250 года до н. э., а также город Шуштер с древнейшим комплексом античных ирригационных сооружений.