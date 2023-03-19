Если вы хотели увидеть Иран своими глазами, то 2023 год - наилучшее время, чтобы решиться. Уже скоро в ИРИ можно будет поехать на 15 дней без оформления визы. Такие поездки будут проводиться в составе туристических групп. Пока туроператоры не подготовили конкретных предложений, но перечень туркомпаний уже определен и скоро будут набираться группы. Кроме того, в Иране скоро могут начать принимать карты платежной системы "Мир", что тоже облегчит пребывание туристов в стране. Для въезда пока еще требуется прививка любой вакциной или отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до прилета. В Тегеран можно прилететь из Москвы, планируется открытие прямого авиасообщения с Санкт-Петербургом и Казанью. За две недели в Иране можно увидеть немало культурных и природных достопримечательностей.
Когда ехать
Планировать поездку в страну лучше весной или осенью, так как с июня по август в Иране очень жарко. Но на северо-западе и Каспийском побережье довольно комфортно будет и летом. Центральный Иран лучше всего посещать осенью, а курортные острова Киш и Кешм - зимой.
Что стоит увидеть в Тегеране
Как и любая другая восточная столица Тегеран пестрит базарами, мечетями, парками, музеями, галереями и кафе. Поскольку вы прилетите именно в Тегеран, то первым делом стоит изучить его главные достопримечательности:
- Исторический особняк Масудие
- Тегеранский базар - один из крупнейших крытых рынков мира
- Башня Азади - символ столицы
- Телебашня Бордже Милад - самая высокая башня в Иране
- Музей хрусталя и керамики
- Дворец Голестан - историческая резиденция Каджаров
- Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
- Тегеранский музей Современного Искусства
- Кафе Naderi - литературное кафе, популярное у иранских деятелей культуры XX века
- Тегеранский книжный сад - один из крупнейших книжных магазинов мира
Какие еще города посмотреть
Священный город Мешхед
Второй по величине город страны - Мешхед. Для мусульман-шиитов это один из главных священных городов, поэтому лучше не ехать туда во время мусульманских праздников, поскольку вряд ли вы найдете, где остановиться, так как места в отелях и гостиницах бронируются за несколько месяцев. Но в другое время можно найти вполне выгодные предложения по жилью. Главная достопримечательность - Мавзолей Имама Резы, вход немусульманам туда разрешен за исключением самой гробницы и мечети рядом. Мехшед также известен своей бурной спортивной жизнью.
Город ковров Исфахан
В третьем по величине городе Ирана Исфахане можно найти множество архитектурных чудес: непревзойденные исламские здания, базары, музеи, персидские сады и усаженные деревьями бульвары. Основные достопримечательности - мечеть Имама и мечеть Шейха Лотфоллы. Главный базар города заслуживает особого внимания, тем более, что Исфахан славится своими коврами на весь мир. Также обязательно стоит посмотреть древние каменные мосты.
Центр поэзии Шираз
Шираз признан центром поэзии и персидской культуры. Этот некогда один из самых важных городов исламского мира был столицей Ирана в эпоху династии Занд (1751-1794). В городе множество природных, архитектурных, религиозных и культурных достопримечательностей. Кроме того, в его окрестностях находится много исторических мест, а также руины древних городов.
Зороастрийский Йезд
Йезд - один из наиболее древних городов Ирана - продолжает хранить в себе архитектурные памятники и культурные реликвии. Здесь стоит прогуляться по старому городу с глиняными домами, а также посетить музей воды. Поскольку Йезд - это один из культурных центров иранской зороастрийской общины, здесь есть древние памятники этой культуры: храм огня Аташкадех и "башня молчания" Дахма. Также вы увидите здесь ветряные башни (бадгиры).
Тебриз с азербайджанским колоритом
Четвертый по величине город Тебриз, который населяют в основном азербайджанцы, известен своими древними мечетями, школой персидской миниатюры и тебризскими базаром. Благодаря удобному транспортному сообщению до города легко добраться. Тебриз также славится своими коврами и чайными хаммамами.
Кашан – дорога в пустыню
Кашан часто упускают из виду, но в городе можно увидеть очень красивые исторические особняки кашанских семей, мечети, мавзолеи, сад Фин. Рядом располагается археологический комплекс Сиалк, который считается древнейшим в центральном Иране. Еще отсюда можно съездить в пустыню Маранджаб.
Ахваз – город древних мостов
Расположенный на берегах реки Карун юго-западный Ахваз знаменит своими древними мостами. В Ахваз можно ехать и зимой, климат там довольно мягкий. Недалеко расположен город Шуш с развалинами древнего города Сузы, город Дур-Унташ с зиккуратом построенным около 1250 года до н. э., а также город Шуштер с древнейшим комплексом античных ирригационных сооружений.