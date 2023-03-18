Пенопластовый завод горит на севере Армении

Опубликовано: 16:48, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Спасательная служба МВД Армении

Предприятие по производству пенопласта охватило пламя в Ванадзоре. Пожар получил повышенную степень сложности. На данный момент его удалось локализовать.

Завод, выпускающий пенопласт, загорелся в Ванадзоре, о ЧП сообщили в Спасательной службе МВД Армении.

Сигнал о пожаре был получен экстренными службами в 15:46 по местному времени (14:46 мск). Возгорание началось в одном из цехов предприятия.

Тушение

Сначала на место событий направились два расчета пожарных. Однако пожар оказался слишком мощным. Ему присвоили степень БИС-2. После этого на помощь коллегам направилась оперативная группа спасателей из областного управления, а также еще два расчета пожарных.

Общими усилиями возгорание удалось локализовать в 16:20 (15:20 мск).

О Ванадзоре

Ванадзор - административный центр Лорийской области, расположенной на севере Армении. Это третий по величине город страны - после столицы Еревана и адмцентра Ширакской области Гюмри.

Об ужесточении противопожарной безопасности

Ночью 19 января в селе Азат в Гегаркуникской области в доме, приспособленном под казарму, произошел пожар. В момент его возникновение все бывшие внутри, кроме дежурного офицера, спали. В огне и дыме погибли 15 военнослужащих, еще несколько человек были госпитализированы.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за грубого нарушения правил противопожарной безопасности. Открыто уголовное дело, отправлены в отставку несколько представителей руководящего состава. В рамках уголовного производства задержаны подозреваемые.

В тот же день армянский премьер поручил закрыть все объекты, где зафиксированы нарушения пожарной безопасности, причем не только военные, но и гражданские. Никол Пашинян констатировал, что раньше на них "закрывали глаза", чтобы не лишать работы людей. Однако после смертельных событий в Гегаркунике стало ясно, что это недопустимо.

Глава правительства подчеркнул, что либо инвесторы должны вложиться в устранение нарушений, либо продавцы - переехать на другой объект.