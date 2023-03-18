ЦБ России и Ирана готовятся к запуску системы "Мир" в Иране

Опубликовано: 14:09, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Вскоре в Иране может начать работать система "Мир", проект находится в работе Центробанком России и Ирана. Начать работать с картами "Мир" в Иране планировали еще в 2022 году.

В Иране вскоре может начать функционировать российская платежная система "Мир".

Над запуском "Мира" работают совместно Центробанки России и Ирана, сообщил замглавы министерства туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгар Шалбафиян. Замминистра выразил надежду на скорое достижение результата, и реализацию платежного проекта, передает ТАСС.

В октябре прошлого года планировалось, что "Мир" будет интегрирован в банковскую структуру Ирана до наступления 2023 года. Отметим, что Москва и Тегеран решили взаимно запустить платежные системы - российский "Мир" и иранский "Шетаб". Кроме того, Россия и Иран обсуждают возможность создания новой криптовалюты - стейблкойна с золотым обеспечением.

Помимо запуска платежных систем, в этом году также ожидается отмена визового режима между двумя странами. Две эти меры станут серьезным стимулом для взаимного туризма. Также российские и иранские авиаперевозчики наращивают рейсы и расширяют маршрутные сети внутри стран.