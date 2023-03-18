Исследование: первое вино начали делать на Кавказе

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что Россия осталась главным покупателем грузинского вина.
С давних времен виноград служил важным источником еды и основным компонентом виноделия для главных евразийских цивилизаций.
Ошибочная гипотеза
Долгое время эксперты не были уверены, когда именно люди впервые научились делать вино, где было создано первое вино и как оно получило распространение. Считалось, что культивируемая винная лоза Vitis vinifera (виноград культурный), появилась в результате одомашнивания дикого растения Vitis sylvestris в Западной Азии, откуда началась его культивация еще до того, как сельское хозяйство стало неотъемлемой частью жизнедеятельности различных культур. Предполагалось, что другие виды виноградных лоз появились, благодаря Vitis vinifera.
Как выясняли правду
Однако команда ученых со всего мира, в том числе из израильского Университета имени Бар-Илана и исследовательского института MIGAL Galilee опровергли более ранние гипотезы. В ходе исследования был создан высококачественный геном дикого сорта-прародителя Vitis sylvestris и секвенировано более трех тысяч образцов из разных географических регионов, в том числе диких и частных районов. Одним из результатов стало обнаружение ранее не задокументироанных разновидностей, в том числе на Кавказе.
Кто первым сделал вино
По итогам исследования ученые установили, что виноградные лозы культивировали в двух основных регионах: в Западной Азии и на Кавказе. Расстояние между ними после последнего ледникового периода составило более тысячи километров. Несмотря на географический разрыв, оказалось, что виноград начали культивировать в отдельных регионах практически одновременно две отдельные и уникальные культуры. Кроме того, они начали делать вино и выращивать обычный столовый виноград для употребления в пищу примерно в одно время с культивацией лозы.
Распространение вина
Затем вино распространилось по всему миру. Западноазиатские лозы попали в Европу, Северную Африку, Индию и Азию. Со временем в этих регионах появились уникальные сорта винограда и вина. Но кавказское вино не получило столь широкого распространения, закрепившись лишь на Кавказе, в Карпатах и в районе Черного моря.
Когда начали делать вино
Как в Западной Азии, так и на Кавказе виноградные лозы начали культивировать 11 тыс. лет назад, примерно в то же время сформировалось сельское хозяйство, то есть на четыре тысячи лет раньше, чем было принято считать. Также в ходе исследования были выявлены определенные генетические факторы, сыгравшие роль в одомашнивании виноградных лоз. Зная их, можно улучшить качество виноделия в будущем. Благодаря генетике виноделы смогут сделать свои вина более устойчивыми к климатическим изменениям, а также в целом улучшить их вкус.
Первое вино на Кавказе
В результате археологических раскопок на востоке Агдама и в Бабекском районе выяснилось, что в Азербайджане виноделие восходит корнями к началу II тыс. до н. э. А в Грузии были найдены глиняные кувшины с виноградными косточками и оборудование для виноделия, датируемое X веком до нашей эры.