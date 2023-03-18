Исследование: первое вино начали делать на Кавказе

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Культурное и историческое значение вина и винограда для всего мира сложно переоценить: они играют важную роль в религиозных ритуалах, традициях и повседневной жизни. Благодаря масштабному исследованию, ученым удалось выяснить, когда и где впервые начали делать вино.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что Россия осталась главным покупателем грузинского вина.

С давних времен виноград служил важным источником еды и основным компонентом виноделия для главных евразийских цивилизаций.

Ошибочная гипотеза

Долгое время эксперты не были уверены, когда именно люди впервые научились делать вино, где было создано первое вино и как оно получило распространение. Считалось, что культивируемая винная лоза Vitis vinifera (виноград культурный), появилась в результате одомашнивания дикого растения Vitis sylvestris в Западной Азии, откуда началась его культивация еще до того, как сельское хозяйство стало неотъемлемой частью жизнедеятельности различных культур. Предполагалось, что другие виды виноградных лоз появились, благодаря Vitis vinifera.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как выясняли правду

Однако команда ученых со всего мира, в том числе из израильского Университета имени Бар-Илана и исследовательского института MIGAL Galilee опровергли более ранние гипотезы. В ходе исследования был создан высококачественный геном дикого сорта-прародителя Vitis sylvestris и секвенировано более трех тысяч образцов из разных географических регионов, в том числе диких и частных районов. Одним из результатов стало обнаружение ранее не задокументироанных разновидностей, в том числе на Кавказе.

Кто первым сделал вино

По итогам исследования ученые установили, что виноградные лозы культивировали в двух основных регионах: в Западной Азии и на Кавказе. Расстояние между ними после последнего ледникового периода составило более тысячи километров. Несмотря на географический разрыв, оказалось, что виноград начали культивировать в отдельных регионах практически одновременно две отдельные и уникальные культуры. Кроме того, они начали делать вино и выращивать обычный столовый виноград для употребления в пищу примерно в одно время с культивацией лозы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Распространение вина

Затем вино распространилось по всему миру. Западноазиатские лозы попали в Европу, Северную Африку, Индию и Азию. Со временем в этих регионах появились уникальные сорта винограда и вина. Но кавказское вино не получило столь широкого распространения, закрепившись лишь на Кавказе, в Карпатах и в районе Черного моря.

Когда начали делать вино

Как в Западной Азии, так и на Кавказе виноградные лозы начали культивировать 11 тыс. лет назад, примерно в то же время сформировалось сельское хозяйство, то есть на четыре тысячи лет раньше, чем было принято считать. Также в ходе исследования были выявлены определенные генетические факторы, сыгравшие роль в одомашнивании виноградных лоз. Зная их, можно улучшить качество виноделия в будущем. Благодаря генетике виноделы смогут сделать свои вина более устойчивыми к климатическим изменениям, а также в целом улучшить их вкус.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первое вино на Кавказе

В результате археологических раскопок на востоке Агдама и в Бабекском районе выяснилось, что в Азербайджане виноделие восходит корнями к началу II тыс. до н. э. А в Грузии были найдены глиняные кувшины с виноградными косточками и оборудование для виноделия, датируемое X веком до нашей эры.