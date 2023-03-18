К чему приведет третья аграрная революция?

Умные города и деревни строятся и развиваются во всех цивилизованных странах. Технологии будущего применяются во всех отраслях промышленности, и теперь очередь за сельским хозяйством. Смарт-технологии в фермерстве: что это такое и для чего они нужны?

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, как умные фермеры поднимают сельское хозяйство Китая.

Первая и вторая аграрные революции

Сельское хозяйство как вид деятельности появилось 11 тыс. лет назад в результате неолитической революции, когда человек от охоты и собирательства перешел к производству продуктов питания. Вторая аграрная революция случилась в XVIII веке. Благодаря промышленным достижениям, объемы выращиваемого урожая удалось значительно увеличить. Появились новые более устойчивые и урожайные сорта, начали применяться минеральные удобрения и химические пестициды, был механизирован до того использовавшийся ручной труд и созданы системы искусственного орошения. Однако сегодня, учитывая значительный рост населения (в начале XVIII века население земного шара составляло не многим более 600 млн человек), существует необходимость в новом подходе к сельскому хозяйству, ориентированном на использование высоких технологий.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое умное сельское хозяйство?

Умное сельское хозяйство - это управленческая концепция обеспечения необходимой для фермерства инфраструктуры с акцентом на высокие технологии. Смарт-фермерство становится всё актуальнее в связи с потребностью в более высоких урожаях, стремлением к бережному использованию природных ресурсов и предотвращению климатических изменений, а также активным использованием информационных и коммуникационных технологий.

Какие бывают смарт-технологии

Сенсоры для сканирования почвы, воды, интенсивности света, влажности и температуры.

Телекоммуникационные технологии для создания интеллектуальных сетей и GPS-системы.

Программное обеспечение и аппаратура для интернета вещей (IoT) роботизации и автоматизации процессов.

Анализ данных для принятия решений и прогнозирования ситуаций.

Спутники и дроны для круглосуточного сбора данных о состоянии засеваемой площади.

Как работают смарт-технологии в сельском хозяйстве

Смарт-технологии обеспечивают межмашинное взаимодействие (M2M). Данные передаются в систему поддержки принятия решений, и фермеры получают гораздо больше информации о том, что происходит на поле, чем в прошлом. Благодаря точным измерениям и адаптации системы, фермеры могут значительно увеличить эффективность пестицидов и удобрений, а также использовать их в более разумных количествах. Аналогичным образом умное фермерство помогает животноводам следить за условиями, в которых содержаться животные и регулировать питание отдельных особей для предотвращения развития заболеваний и улучшения здоровья всего стада.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Преимущества умного фермерства

За счет взаимосвязанности и использования смарт-технологий, точное земледелие помогает снизить затраты и увеличить качество и количество продуктов, а также повысить устойчивость сельского хозяйства и обеспечить высокий уровень клиентского опыта. Дополнительный контроль производства обеспечивает снижение затрат и отходов. Возможность отслеживать аномалии в развитии растений или здоровье скота помогает снизить риски потери урожая. Кроме того, автоматизация увеличивает эффективность. С помощью умных девайсов одновременно могут быть запущенны несколько процессов. Смарт-системы для фермерства дают возможность прогнозировать спрос и осуществлять доставку продуктов на рынки в сжатые сроки без значительных потерь. Точное сельское хозяйство обеспечивает контроль земельного участка, его своевременный полив, удобрение для получения урожая, который пользуется спросом.

За умным фермерством будущее сельского хозяйства?

Умное фермерство и сельское хозяйство, в основе которого интернет вещей, закладывают основу для Третьей аграрной революции, подразумевающей комплексное использование информации и телекоммуникационных технологий. Точное оборудование, сенсоры, актуаторы, GPS-системы, дроны и роботы - всё это работает в интересах умного сельского хозяйства. В отличие от традиционных больших сельхозмашин, устройства и компоненты, используемые в умном сельском хозяйстве куда более компактные и легкие.

Пока многие проекты умного фермерства находятся на стадии разработки и тестирования, однако уже существуют машины для точного засева, например, которые сажают все семена отдельно на определенном расстоянии друг от друга для максимально комфортного роста и развития сельскохозяйственной культуры.