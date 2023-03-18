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Лесничества Кабардино-Балкарии получили машины для патрулирования лесов

Лесничества Кабардино-Балкарии получили машины для патрулирования лесов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лесничествам КБР передали машины для патрулирования лесных территорий. В целом за последние несколько лет республика получила почти 70 единиц специализированной техники, которая помогает специалистам выполнять защиту и воспроизводство лесов.

Лесничества Кабардино-Балкарии получили в свое распоряжение новые машины для патрулирования и профилактических рейдов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Там отметили, что в общей сложности лесничествам было передано 10 автомобилей Lada Niva. На них работники Минприроды КБР будут осуществлять патрулирование лесных территорий в целях остановки незаконной вырубки деревьев.

В пресс-службе акцентировали внимание на том, что благодаря новым транспортным средствам, обладающим высокой проходимостью, специалистам будет проще выполнять работу по сохранению лесов.

После поступления автомобилей количество лесопатрульной техники в регионе выросло примерно в два раза. В целом за последние 3 года КБР получила 67 единиц новой техники для патрулирования лесов.

Напомним, на сегодняшний день в КБР находятся 9 лесничеств. В преддверии новогодних праздников в лесах республики проводились рейды по выявлению незаконной вырубки хвойных деревьев.

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