Лесничества Кабардино-Балкарии получили машины для патрулирования лесов

Опубликовано: 7:50, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лесничествам КБР передали машины для патрулирования лесных территорий. В целом за последние несколько лет республика получила почти 70 единиц специализированной техники, которая помогает специалистам выполнять защиту и воспроизводство лесов.

Лесничества Кабардино-Балкарии получили в свое распоряжение новые машины для патрулирования и профилактических рейдов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Там отметили, что в общей сложности лесничествам было передано 10 автомобилей Lada Niva. На них работники Минприроды КБР будут осуществлять патрулирование лесных территорий в целях остановки незаконной вырубки деревьев.

В пресс-службе акцентировали внимание на том, что благодаря новым транспортным средствам, обладающим высокой проходимостью, специалистам будет проще выполнять работу по сохранению лесов.

После поступления автомобилей количество лесопатрульной техники в регионе выросло примерно в два раза. В целом за последние 3 года КБР получила 67 единиц новой техники для патрулирования лесов.

Напомним, на сегодняшний день в КБР находятся 9 лесничеств. В преддверии новогодних праздников в лесах республики проводились рейды по выявлению незаконной вырубки хвойных деревьев.