На Ставрополье обеспечат жильем более четырех сотен детей-сирот

Опубликовано: 21:10, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье в нынешнем году свой новый дом обретут более четырех сотен детей-сирот, сообщают местные власти. На эти цели намерены потратить миллиард рублей.

Руководство Ставропольского края приняло решение активнее выдавать квартиры детям-сиротам. В этом году на реализацию данной меры потратят свыше миллиарда рублей, поведали в министерстве имущественных отношений региона.

Глава ведомства Александр Мясоедов обратил внимание на то, что в том году в республике обзавелись жильем 320 ребят, а еще 60 получили сертификаты на его приобретение.

По словам министра, с 1 января и по настоящее время счастливыми обладателями нового жилья уже стали 35 сирот, еще 65 предоставили сертификаты на его приобретение.

Он добавил, что в общей сложности свой дом в этом году обретут по меньшей мере 290 сирот, еще 120 получат сертификаты.