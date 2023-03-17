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На Ставрополье обеспечат жильем более четырех сотен детей-сирот

На Ставрополье обеспечат жильем более четырех сотен детей-сирот
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье в нынешнем году свой новый дом обретут более четырех сотен детей-сирот, сообщают местные власти. На эти цели намерены потратить миллиард рублей.

Руководство Ставропольского края приняло решение активнее выдавать квартиры детям-сиротам. В этом году на реализацию данной меры потратят свыше миллиарда рублей, поведали в министерстве имущественных отношений региона.

Глава ведомства Александр Мясоедов обратил внимание на то, что в том году в республике обзавелись жильем 320 ребят, а еще 60 получили сертификаты на его приобретение.

По словам министра, с 1 января и по настоящее время счастливыми обладателями нового жилья уже стали 35 сирот, еще 65 предоставили сертификаты на его приобретение.

Он добавил, что в общей сложности свой дом в этом году обретут по меньшей мере 290 сирот, еще 120 получат сертификаты.

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