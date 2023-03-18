Сборные России и Ирана по футболу проведут товарищеский матч в Тегеране

Опубликовано: 2:34, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сборные России и Ирана по футболу проведут товарищескую встречу в следующий четверг, сообщает РФС. Игра пройдет на арене "Азади" в Тегеране. Начало - в 20:00 по московскому времени.

Сборная России по футболу на следующей неделе проведет в Тегеране товарищескую встречу с командой Ирана. Об этом сказано в сообщении на сайте РФС.

Матч состоится 23 марта на стадионе "Азади". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Игра пройдет в присутствии зрителей. Российские болельщики смогут приобрести билеты на сайте "Кассир.ру". Они будут доступны в продаже с 20 марта.

Предыдущий матч

Последний раз сборные России и Ирана встречались друг с другом в октябре 2017 года. Та игра проходила в Казани и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

На гол сборной Ирана, забитый на 57-й минуте нападающим Сердаром Азмуном, российская команда ответила точным ударом Дмитрия Полоза на 74-й минуте.

Ранее сообщалось, что в двадцатых числах марта российская сборная также проведет товарищескую встречу с командой Ирака. Изначально игра должна была состояться в Сочи, но из-за неготовности стадиона ее перенесли в Санкт-Петербург.