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На Кавказе заработает единый портал с туристическими сервисами

Рафтинг на Бали
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уже в нынешнем 2023 году на курортах Кавказа в тестовом режиме заработает туристический портал, который объединит в себе все туристические сервисы региона. Они обеспечат туристам комфортное пребывание и массу интересных поездок и экскурсий.

На Северном Кавказе создадут единый портал, на котором разместит все сервисы для туристов, сообщил заместитель гендиректора АО "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев.

"Мы создаем портал, который объединит все сервисы на Кавказе. Это будет единый портал для туриста, где можно будет взять машину, забронировать отель. В него будут включены все возможности всех регионов Северного Кавказа", - рассказал он в кулуарах Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT.

Портал в тестовом режиме заработает уже в этом году. Пилотный его вариант на первых порах охватит только Чечню, а затем распространится на весь Северный Кавказ.

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