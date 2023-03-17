Эрдоган рассказал о шансах на вступление Швеции в НАТО

Опубликовано: 23:40, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции

Президент Турции сообщил генсеку НАТО о ситуации с вступлением в альянс Финляндии и Швеции. Если соответствующий протокол по Хельсинки уже направлен на ратификацию в парламент, то со Стокгольмом переговоры продолжатся, их исход будет зависеть от действий шведских властей.

Турция продолжит переговоры со Швецией по поводу ее вступления в НАТО, заявил президент республики в телефонном разговоре с генсеком альянса.

Прежде всего Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание Йенса Столтенберга на то, что отношение Финляндии к данной теме отличается в лучшую сторону от действий Швеции.

В связи с этим, констатировал глава государства, было решено приступить к утверждению парламентом протокола о вступлении Хельсинки к НАТО.

Пустит ли Турция Швеция в НАТО?

По словам президента, несмотря на текущую ситуацию, Анкара по-прежнему решительно настроена на дальнейшие переговоры со Стокгольмом в духе доброй воли.

Прогресс в вопросе вступления Швеции в альянс, указал Эрдоган, будет напрямую зависеть от действий шведского правительства, передает "Анадолу".

Турция принимает Финляндию в альянс

Сегодня по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинисте президент Турции заявил, что Анкара запускает процесс ратификации заявки Хельсинки на присоединение к НАТО.

Эрдоган пояснил, что благоприятное для Финляндии решение было принято исходя из ее искренних и решительных шагов по выполнению поставленных Турцией условий.