10 самых странных блюд мира

У каждой страны своя уникальная кухня, а некоторые блюда известны на весь мир, причем не всегда своей изысканностью и тонким ароматом. От протухшей сельди до жареных тарантулов - люди приспособились есть невероятное, и сегодня мы расскажем о самых странных, но достаточно популярных блюдах.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, что нужно знать о застольном этикете Востока и Запада.

Израильская жареная саранча

Казнь египетская или местный деликатес? В Израиле однозначно второе! Нашествие саранчи вещь не из приятных, тем не менее израильтяне открыли для себя саранчу в качестве хрустящего и кошерного перекуса. Саранча - единственное насекомое, которое соответствует правилам кашрута, а еще она богатая белком пища. Так что жители Израиля убивают двух зайцев одним выстрелом: они уничтожают саранчу, съедая ее. Саранча во фритюре и в шоколаде буквально наводняет улицы израильских городов и заслуживает того, чтобы оказаться в списке самых странных блюд мира.

Столетние яйца из Китая

Столетнее или тысячелетнее яйцо из Китая - деликатес, который представляет собой… сгнившее яйцо. Чтобы получились столетние яйца, как правило, используют утиные, куриные или любые другие, которые погружают в смесь из глины, золы и соли на несколько месяцев. По прошествии этого времени желток приобретает темно-зеленый цвет и стойкий запах серы.

Канадский холодец из лосиных носов

В 1830-х годах коренные жители Канады и Аляски охотились на лосей, и каждая часть животного была ценным источником пищи. Рецепт холодца из лосиных носов представлен в ”Северной кулинарной книге” за 1967 год. Рецепт довольно сложный, поскольку для того, чтобы приготовить блюдо, сперва нужно удалить все волоски из лосиных носов. В остальном процесс приготовления канадского особого холодца ничем не отличается от традиционного русского холодца.

Касу Марцу из Италии

Королем необычных видов сыра по праву можно назвать касу марцу. Итальянский сыр с личинками едва ли может оставить равнодушным. Также известный как ”гнилой сыр”, касу марцу получается из пекорино с давно истекшим сроком годности. Чтобы добавить сыру пикантности, на определенном этапе в него добавляют личинки сырных мух, которые переваривают изначально твердый пекорино в мягкий сливочный сыр. Есть такой деликатес можно как с личинками, так и без.

Жареные тарантулы из Камбоджи

Голодающие камбоджийцы начали есть пауков при режиме Красных кхмеров. Но и сегодня пауки - популярная закуска по всей стране. Один из камбоджийских городов даже называют Пауквиллем, потому как его местные жители просто обожают арахнидов. Гурманы говорят, что жареные пауки на вкус напоминают крабов.

Английский пирог, смотрящий на звезды

Романтическое название этого блюда еще не означает, что его стоит подавать на ужин для двоих. Пирог старгейзи придумали жители корнуольской деревни Маусхол (Мышиная нора), и традиционно его готовят на 23 декабря, когда проходит фестиваль Тома Боукока. История у пирога трогательная. По легенде, в XVI веке одной декабрьской ночью смелый моряк отправился ловить рыбу в шторм. Его улов был настолько большой, что он смог накормить всю голодавшую деревню. Начинка для пирога ”смотрящий на звезды” состоит из сардин, яиц, картофеля, а его изюминка - торчащие из корочки рыбьи головы.

Глаза тунца из Японии

В Японии традиционно очень бережно относятся к еде и мало что выбрасывают, даже если речь о глазах тунца. Мало того, что глаза тунца - деликатес, он также считается блюдом настоящих аристократов. Практически во всех ресторанах Японии подают глаза тунца. Рецептов приготовления блюда множество, но самый простой - вареные или на пару глаза с чесноком и соевым соусом. Говорят, что на вкус глаза тунца напоминают кальмара.

Филиппинский балют

Еще один вид яиц в сегодняшнем меню: филиппинский балют. Блюдо представляет собой оплодотворенное обычно утиное яйцо на второй-третьей неделе развития, которое варят живьем, приправляют солью, перцем чили, уксусом и съедают. Чтобы съесть такое яйцо, нужно пробить небольшую дырочку, выпить жидкость, а затем съесть и сам плод вместе с перьями, костями и прочим.

Мексиканский утликалоче

Как насчет кукурузного гриба? Странное блюдо родом из Мексики, утликалоче, представляет собой больной кукурузный початок. Утликалоче еще называют мексиканским трюфелем и получают из грибка, который поражает початки кукурузы и похож на большие грозовые тучи. В Мексике утликалоче считается настоящим деликатесом с древесно-землистым вкусом, который добавляют в разные блюда.

Шведский сюрстрёмминг

Один только запах этого шведского деликатеса может отбить всякий аппетит, хотя на самом деле сюрстрёмминг всего лишь слабосоленая балтийская сельдь, которую в Швеции едят с XVI века. В переводе со шведского слово ”сюрстрёмминг” означает ”кислая балтийская сельдь”, и название вполне соответствует блюду. Для его приготовления требуются соль и сельдь, и через шесть месяцев пища для гурманов готова. Запах сюстрёмминга считается одним из самых неприятных и резких в мире.