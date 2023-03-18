Расулу Гамзатову посвятили выставку в Баку

Опубликовано: 5:34, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В столице Азербайджана состоялось открытие выставки в честь юбилея дагестанского поэта и писателя Расула Гамзатова. Организовано мероприятие в Русском доме в Баку.

В Русском доме в Баку открылась выставка имени Расула Гамзатова. Она посвящена столетию великого дагестанского поэта, сообщает пресс-служба Минкульта Дагестана.

На мероприятии представлены десятки фотографий и работ деятеля культуры, которые повествуют о творческом пути поэта, семье, памятных мероприятиях и дружбе Гамзатова с Азербайджаном.

Помимо этого, посетители смогли насладиться стихами и песнями на словах Гамзатова. Были проиграны "Журавли", "Исчезли солнечные дни", "Долалай", "Пожелание" в исполнении Муслима Магомаева, Марка Бернеса, Анны Герман, Полада Бюльбюль-оглы, Иосифа Кобзона и других известных артистов

Стоит добавить, что выставка навестит с визитом азербайджанские районы с компактным проживанием этнических дагестанцев.