В будущем году вокруг Азовского моря замкнут дорожное кольцо

Опубликовано: 23:09, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в будущем 2024 году российские строители замкнут дорожное кольцо вокруг Азовского моря, сообщил сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

На юге России завершается строительство кольцо дорог вокруг Азовского моря – оно возводится по поручению президента России и будет завершено завершить в 2024 году, заявил сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Уже в текущем 2023 году будет завершено строительство автодороги М-4 "Дон" с обходом Аксая, построен обход Краснодара, а в конце 2023 года ьудет достроена часть участка от Краснодара до Керченского моста. В 2024 будет достроена еще одна часть трассы до Керченского моста, четырехполосная новая дорога, - рассказал Хуснуллин, передает "Интерфакс".

В 2024 году все Азовское море окажется в кольце автодорог, добавил вице-премьер.