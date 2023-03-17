Турбизнес Крыма попросил поддержку у государства

Опубликовано: 22:28, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководство Крыма не питает особых надежд на предстоящий высокий туристический сезон – судя по всему, он будет не лучше, чем прошлогодний, в связи с чем глава республики попросил у президента выделить около 2 млрд рублей на поддержку турбизнеса.

Туристический бизнес Крыма нынешним летом снова ждет непростой сезон – трудности с логистикой и доступностью полуострова для туристов несомненно скажутся на загруженности здравниц полуострова, что сильно ударит по отрасли в целом.

Глава Крыма Сергей Аксенов уже попросил у президента России Владимира Путина поддержать местный турбизнес из федерального бюджета, как это было сделано в минувшем году, чтобы сохранить занятость людей, работающих в этой сфере.

"Просим вас поддержать Крым и Севастополь в этом году в таком же объеме - в районе 2 млрд рублей ", - сказал Аксенов на совещании президента РФ в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, передает "Интерфакс".

У крымских властей есть уверенность в том, что туристы будут приезжать на полуостров по Крымскому мосту, и сейчас власти Крыма вместе с профильными службами "штудируют и шлифуют досмотровые процедуры" для уменьшения времени досмотра автомобилей, так как это сейчас основной маршрут их следования.

В минувшем году усложнение логистики привело к сокращению турпотока в Крым в высокий сезон на треть, в нынешнем году на полуострове действует высокий уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования. Закрыт единственный гражданский аэропорт закрыт, а на Крымском мосту усилен досмотр и продолжается ремонт его железнодорожной части после теракта.

В минувшем 2022 году правительство РФ выделило Крыму субсидию в размере более 1,5 млрд рублей на единовременные выплаты предприятиям туристической сферы. Ее получили более 1,7 тыс компаний.