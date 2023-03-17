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Турбизнес Крыма попросил поддержку у государства

Турбизнес Крыма попросил поддержку у государства
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Руководство Крыма не питает особых надежд на предстоящий высокий туристический сезон – судя по всему, он будет не лучше, чем прошлогодний, в связи с чем глава республики попросил у президента выделить около 2 млрд рублей на поддержку турбизнеса.

Туристический бизнес Крыма нынешним летом снова ждет непростой сезон – трудности с логистикой и доступностью полуострова для туристов несомненно скажутся на загруженности здравниц полуострова, что сильно ударит по отрасли в целом.

Глава Крыма Сергей Аксенов уже попросил у президента России Владимира Путина поддержать местный турбизнес из федерального бюджета, как это было сделано в минувшем году, чтобы сохранить занятость людей, работающих в этой сфере.

"Просим вас поддержать Крым и Севастополь в этом году в таком же объеме - в районе 2 млрд рублей ", - сказал Аксенов на совещании президента РФ в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, передает "Интерфакс".

У крымских властей есть уверенность в том, что туристы будут приезжать на полуостров по Крымскому мосту, и сейчас власти Крыма вместе с профильными службами "штудируют и шлифуют досмотровые процедуры" для уменьшения времени досмотра автомобилей, так как это сейчас основной маршрут их следования.

В минувшем году усложнение логистики привело к сокращению турпотока в Крым в высокий сезон на треть, в нынешнем году на полуострове действует высокий уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования. Закрыт единственный гражданский аэропорт закрыт, а на Крымском мосту усилен досмотр и продолжается ремонт его железнодорожной части после теракта.

В минувшем 2022 году правительство РФ выделило Крыму субсидию в размере более 1,5 млрд рублей на единовременные выплаты предприятиям туристической сферы. Ее получили более 1,7 тыс компаний.

Крыму прочат еще большее летнее падение турпотока

Крыму прочат еще большее летнее падение турпотока

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