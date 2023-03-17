В новостройки Назрани вернулся газ

Опубликовано: 21:41, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти ингушской Назрани вернули газ в дома жителей новостроек нового микрорайона города, которые больше недели даже не могли приготовить пищу. Сейчас подача газа восстановлена практически во всех домах.

В дома жителей нового микрорайона Назрани вернулся газ, отключенный из-за проблем жителей с оформлением их владений – чтобы решить эту проблему, газовики пошли на крайние меры: им пришлось отключить от газовой магистрали более 2 тысяч домов.

"Аналитики выявили большое количество обращений. На встрече с представителями регионального филиала "Газпрома" мы договорились, что жителям пойдут навстречу и дадут им отсрочку в 3-6 месяцев, за которые жители смогут правильно оформить домовладения", - цитирует руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Магомеда Мальсагова его пресс-служба, передает "Интерфакс".

За несколько дней центром было зафиксировано более 250 жалоб на отключение газа, после чего ситуация усложнилась и затянулась из-за отсутствия у потребителей правоопределяющих документов на домовладения, которые подлежат газификации, сообщил "Газпром межрегионгаз Назрань" в своем Telegram-канале.

Для завершения начатых работ газовикам нужно провести инвентаризацию домовладений района, и теперь это зависит от самих жителей и от того, насколько они готовы к этому.

Уже подготовлено свыше 20 мобильных групп сотрудников ООО "Газпром межрегионгаз Назрань" для оперативного проведения описи жилья.

Напомним, руководству ингушской Назрани пришлось собирать оперативное совещание, чтобы срочно решить созданную ими же проблему – как вернуть газоснабжение района новостроек, отключенное 7 марта.